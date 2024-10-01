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Международный конкурс словесности "Корни слова" пройдет в Абхазии
Международный конкурс словесности "Корни слова" пройдет в Абхазии
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 1 окт - Sputnik. Школьники и студенты из Абхазии и России с 1 октября смогут принять участие в III Международном конкурсе "Корни слова" на знание... 01.10.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 1 окт - Sputnik. Школьники и студенты из Абхазии и России с 1 октября смогут принять участие в III Международном конкурсе "Корни слова" на знание абхазской и русской словесности. Мастер-классы для учеников 6-11 классов пройдут в Сухуме, Новом Афоне, Очамчыре, Пицунде и Гудауте. В России проект будет реализован для школьников и студентов Ставропольского края. Проект реализуется уже третий раз в рамках сотрудничества Абхазского института гуманитарных исследований, Минпросвещения Абхазии и Северо-Кавказского федерального университета. В этом году одна из номинаций посвящена 150-летию со дня рождения Дмитрия Гулиа. Жюри конкурса возглавляет директор АбИГИ Арда Ашуба.
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дети, образование, абхазия, россия
дети, образование, абхазия, россия
Международный конкурс словесности "Корни слова" пройдет в Абхазии
15:03 01.10.2024 (обновлено: 18:03 01.10.2024)
СУХУМ, 1 окт - Sputnik. Школьники и студенты из Абхазии и России с 1 октября смогут принять участие в III Международном конкурсе "Корни слова" на знание абхазской и русской словесности.
Мастер-классы для учеников 6-11 классов пройдут в Сухуме, Новом Афоне, Очамчыре, Пицунде и Гудауте. В России проект будет реализован для школьников и студентов Ставропольского края.
На конкурс принимаются творческие проекты, посвященные абхазской и русской лингвокультуре, устному народному творчеству, в том числе в новых медийных форматах — видео, подкаст, мультимедиа.
Проект реализуется уже третий раз в рамках сотрудничества Абхазского института гуманитарных исследований, Минпросвещения Абхазии и Северо-Кавказского федерального университета.
В этом году одна из номинаций посвящена 150-летию со дня рождения Дмитрия Гулиа. Жюри конкурса возглавляет директор АбИГИ Арда Ашуба.