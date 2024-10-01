https://sputnik-abkhazia.ru/20241001/palba-rasskazala-o-rezultatakh-obsledovaniya-besplatno-i-anonimno-1052440320.html

Палба рассказала о результатах обследования бесплатно и анонимно

Палба рассказала о результатах обследования бесплатно и анонимно

Sputnik Абхазия

Исполняющая обязанности заведующей лаборатории Республиканского кожвендиспансера и Центра СПИД Саида Палба, в эфире радио Sputnik рассказала об итогах акции по... 01.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-01T16:50+0300

2024-10-01T16:50+0300

2024-10-01T16:50+0300

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Палба рассказала о результатах обследования бесплатно и анонимно Sputnik Абхазия Палба рассказала о результатах обследования бесплатно и анонимно

Исполняющая обязанности заведующей лаборатории Республиканского кожвендиспансера и Центра СПИД Саида Палба, в эфире радио Sputnik рассказала об итогах акции по обследованию граждан на различные инфекции.Республиканский кожвендиспансер и Центр СПИД провели акцию по обследованию граждан на ВИЧ, гепатиты В и С, на сифилис. Она проходила 26 и 27 сентября в мобильной лаборатории на территории Республиканской больницы. Любой желающий мог сдать анализы бесплатно и анонимно.За два дня обследовались 53 человека. Были выявлены гепатиты В и С, и сифилис.Палба сообщила, что в этом месяце планируется выезд мобильной лаборатории в районы для обследования граждан.Полная версия беседы в аудиофайле выше.

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