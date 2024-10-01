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СВО Израиля в Ливане "добивает" киевский режим

СВО Израиля в Ливане "добивает" киевский режим

Sputnik Абхазия

Александр Хроленко, военный обозреватель 01.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-01T20:24+0300

2024-10-01T20:24+0300

2024-10-01T21:56+0300

аналитика

израиль

ливан

ближний восток

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Александр Хроленко, военный обозреватель"Ограниченная наземная операция" ЦАХАЛ в Ливане, а фактически новый фронт Израиля на Ближнем Востоке, отражает жесткий курс Биньямина Нетаньяху на эскалацию боевых действий, с участием нескольких соседних стран, США и НАТО. Спецоперация Израиля против "Хезболлы" под названием "Стрелы севера" – третья попытка зачистки Южного Ливана. Она требует значительных ресурсов Пентагона, и объективно выталкивает украинскую проблематику на обочину геополитики.Предварительно на границе с Ливаном были развернуты пять израильских бригад. Под прикрытием авиации и артиллерии подразделения ЦАХАЛ проводят "целенаправленные рейды, основанные на точных разведданных, против террористических целей и инфраструктуры "Хезболлы". При этом руководство Израиля призывает мирных жителей Южного Ливана к срочной эвакуации. События развиваются по самому негативному сценарию, который ведет к необратимым и непредсказуемым последствиям.Операции против "Хезболлы" предшествовали: почти год боевых действий ЦАХАЛ против "Исламского движения сопротивления" – ХАМАС в секторе Газа (одна из двух частей государства Палестина), недавние массовые подрывы пейджеров (17 сентября) членов ливанской группировки, массированные бомбардировки Южного Ливана (с 23 сентября), политическое убийство в Бейруте (27 сентября) лидера шиитского движения Хасана Насраллы и бригадного генерала КСИР Аббаса Нилфарушана, бомбардировки белым фосфором Сирии и Йемена.Несмотря на такую массированную и жесткую "артподготовку", Южный Ливан не обещает израильтянам легкого "сафари" на вертолетах Apache и танках Merkava.В рядах "Хезболлы", по разным оценкам, от 50 тысяч до 100 тысяч хорошо вооруженных бойцов, которые 29 сентября сумели уничтожить ракетным ударом израильскую батарею ПВО "Праща Давида". В ходе второй ливанской войны (2006 года) израильские войска были отброшены на исходные позиции.Значительную роль в регионе играет Иран. На случай усиления военной поддержки "Хезболлы" Тегераном, США повысили готовность войск, направил в регион больше своих истребителей. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вчера прямо обратился к иранским гражданам, и обещал, что их страна вскоре станет "окончательно свободной" от существующей "тирании". В МИД Ирана ответили, что страны Ближневосточного региона способны защитить себя от израильской агрессии, даже без привлечения иранских добровольческих сил. Между тем, бойцы иракского сопротивления сегодня нанесли ракетный удар по военной базе США на территории аэропорта Багдад. А йеменские хуситы сбили уже одиннадцатый американский беспилотник MQ-9 Reaper.Тысячелетняя войнаМасштаб операции "Стрелы севера" мы оценим позднее, однако многочисленные авиаудары по Бейруту и гибель мирных ливанцев (до 100 человек ежедневно), ракетный удар по иранскому посольству в Дамаске – уже много говорят об "ограниченности". Израиль сегодня ведет войну против четырех стран Ближнего Востока, не считая прокси-войны против Ирана. Не лучший способ укрепления региональной безопасности.Позиция Нетаньяху "выверена" столетиями арабо-израильских конфликтов на территории древней Палестины. Сегодня Иран – враг Израиля номер один. А ливанское (шиитское) и военно-политическое движение "Хезболла" (в буквальном переводе "Партия Бога") – важнейший союзник Ирана на Ближнем Востоке (организация признана террористической в Израиле, США, Великобритании, Канаде). В создании "Хезболлы" активно участвовали иранские инструкторы Корпуса стражей исламской революции (КСИР), которые в начале 1980-х организовали сеть тренировочных лагерей в долине Бекаа.Современная "Хезболла" способна наносить масштабные ракетно-артиллерийские удары по важным военным и инфраструктурным объектам на всей территории Израиля, что и делает – после ужасающих жертв операции ЦАХАЛ в секторе Газа (по данным Пентагона, за полгода израильтяне убили более 25 тысяч арабских женщин и детей). В списке пораженных целей "Хезболлы" – авиабазы Рамат-Давид и Мегиддо, арсеналы на базе Нимра, логистический центр Амос, завод по производству взрывчатки в Зихроне.Израильская армия с точки зрения геополитики является хорошо вооруженным прокси-формированием Вашингтона, изначально созданным для защиты американских интересов на Ближнем Востоке. Неслучайно в Белом доме заявили, что рейды ЦАХАЛ в Ливане "соответствуют праву Израиля на защиту граждан". По совокупности обстоятельств, Израиль и США просто обречены на "тысячелетнюю войну" с арабским миром в этом богатом углеводородами регионе.С другой стороны, израильская агрессия оставляет все меньше западных боеприпасов для украинского ТВД. Чем дальше, тем заметнее снижение натовских поставок киевскому режиму. У Европы и США не хватает арсеналов и ресурсов ВПК одновременно на две войны. Для американцев высшим приоритетом остается помощь Израилю – стратегическому партнеру на Ближнем Востоке. Поэтому ВСУ "по инерции" сопротивляются, но западные "союзники" уже готовят Киев к близкой капитуляции и безусловному нейтралитету.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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аналитика, израиль, ливан, ближний восток