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Такие обстоятельства: Делба и Евсеев о программе "Арт-Искандер"

Такие обстоятельства: Делба и Евсеев о программе "Арт-Искандер"

Sputnik Абхазия

Представители Русского ПЕН-центра в Абхазии проводят культурно-просветительскую программу "Арт-Искандер", которая включает в себя и съемки фильма об известном... 01.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-01T10:47+0300

2024-10-01T10:47+0300

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Такие обстоятельства: Делба и Евсеев о программе "Арт-Искандер" Sputnik Абхазия Такие обстоятельства: Делба и Евсеев о программе "Арт-Искандер"

Представители Русского ПЕН-центра в Абхазии проводят культурно-просветительскую программу "Арт-Искандер", которая включает в себя и съемки фильма об известном российском и абхазском писателе Фазиле Искандере. О съемках фильма, о прошедших встречах и предстоящих мероприятиях в эфире радио Sputnik рассказали вице-президент Русского ПЕН-центра, председатель оргкомитета Международной литературной премии имени Ф. Искандера, писатель Борис Евсеев и член ПЕН-центра, лауреат премии Искандера Владимир Делба. Евсеев напомнил, что в этом году исполнилось восемь лет со дня учреждения премии Искандера. "И каждый раз у нас что-то новое, или новая номинация, или новый сборник, а в этом году будет фильм, который выйдет в январе. И будет большой том лауреатов премии Искандера за все годы, он выйдет в феврале", – сообщил Евсеев. Слушайте подкаст.

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