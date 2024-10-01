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Умер Вячеслав Добрынин
Умер Вячеслав Добрынин
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 1 окт – Sputnik. Умер народный артист России, певец и композитор Вячеслав Добрынин. Ему было 78 лет. 01.10.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 1 окт – Sputnik. Умер народный артист России, певец и композитор Вячеслав Добрынин. Ему было 78 лет. Вячеслав Добрынин родился 25 января 1946 года в Москве. Карьеру музыканта начал в 1970 году, став гитаристом в оркестре Олега Лундстрема, затем выступал с ансамблями "Лада", "Бременские музыканты", некоторое время входил в состав ВИА "Самоцветы". Его песни появились в репертуаре ансамблей "Голубые гитары", "Веселые ребята" и других коллективов. В начале 1970-х он написал несколько песен для Аллы Пугачевой, в том числе "22+28" и "Эй, мушкетеры!".
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Умер Вячеслав Добрынин

14:00 01.10.2024 (обновлено: 18:06 01.10.2024)
© Sputnik / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЮбилейное шоу "Русское Радио. 20 лет. Легендарные хиты Золотого Граммофона"
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© Sputnik / Екатерина Чеснокова
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СУХУМ, 1 окт – Sputnik. Умер народный артист России, певец и композитор Вячеслав Добрынин. Ему было 78 лет.
Вячеслав Добрынин родился 25 января 1946 года в Москве.
Карьеру музыканта начал в 1970 году, став гитаристом в оркестре Олега Лундстрема, затем выступал с ансамблями "Лада", "Бременские музыканты", некоторое время входил в состав ВИА "Самоцветы". Его песни появились в репертуаре ансамблей "Голубые гитары", "Веселые ребята" и других коллективов. В начале 1970-х он написал несколько песен для Аллы Пугачевой, в том числе "22+28" и "Эй, мушкетеры!".
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