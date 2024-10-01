Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241001/vooruzhennye-sily-rossii-osvobodili-vishnevoe-v-kharkovskoy-oblasti-i-krutoy-yar-v-dnr-1052441030.html
Вооруженные силы России освободили Вишневое в Харьковской области и Крутой Яр в ДНР
Вооруженные силы России освободили Вишневое в Харьковской области и Крутой Яр в ДНР
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 1 окт – Sputnik. Вооруженные силы России освободили Вишневое в Харьковской области и Крутой Яр в ДНР, сообщило Минобороны России. 01.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-01T12:50+0300
2024-10-01T14:56+0300
военная спецоперация рф в донбассе
министерство обороны рф
россия
украина
днр
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/04/18/1050847870_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5f1d72b8c689b8cb96859fc4eb0f8db5.jpg
СУХУМ, 1 окт – Sputnik. Вооруженные силы России освободили Вишневое в Харьковской области и Крутой Яр в ДНР, сообщило Минобороны России. Сводка Минобороны России:
россия
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/04/18/1050847870_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_78a6229ad6e437465387c570f18152c0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
министерство обороны рф, россия, украина, днр
министерство обороны рф, россия, украина, днр

Вооруженные силы России освободили Вишневое в Харьковской области и Крутой Яр в ДНР

12:50 01.10.2024 (обновлено: 14:56 01.10.2024)
© Sputnik / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкНовоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО
Новоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - Sputnik Абхазия, 1920, 01.10.2024
© Sputnik / Константин Михальчевский
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
СУХУМ, 1 окт – Sputnik. Вооруженные силы России освободили Вишневое в Харьковской области и Крутой Яр в ДНР, сообщило Минобороны России.
Сводка Минобороны России:
Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России поражены скопления живой силы и военной техники противника в 128 районах.
Средствами противовоздушной обороны сбиты три оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, три реактивных снаряда HIMARS производства США и 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 32558 беспилотных летательных аппаратов, 579 зенитных ракетных комплексов, 18468 танков и других боевых бронированных машин, 1469 боевых машин реактивных систем залпового огня, 15450 орудий полевой артиллерии и минометов, 26765 единиц специальной военной автомобильной техники.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0