Вооруженные силы России освободили Вишневое в Харьковской области и Крутой Яр в ДНР
12:50 01.10.2024 (обновлено: 14:56 01.10.2024)
© Sputnik / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкНовоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО
© Sputnik / Константин Михальчевский/
Подписаться
СУХУМ, 1 окт – Sputnik. Вооруженные силы России освободили Вишневое в Харьковской области и Крутой Яр в ДНР, сообщило Минобороны России.
Сводка Минобороны России:
Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России поражены скопления живой силы и военной техники противника в 128 районах.
Средствами противовоздушной обороны сбиты три оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, три реактивных снаряда HIMARS производства США и 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 32558 беспилотных летательных аппаратов, 579 зенитных ракетных комплексов, 18468 танков и других боевых бронированных машин, 1469 боевых машин реактивных систем залпового огня, 15450 орудий полевой артиллерии и минометов, 26765 единиц специальной военной автомобильной техники.