https://sputnik-abkhazia.ru/20241001/vooruzhennye-sily-rossii-osvobodili-vishnevoe-v-kharkovskoy-oblasti-i-krutoy-yar-v-dnr-1052441030.html

Вооруженные силы России освободили Вишневое в Харьковской области и Крутой Яр в ДНР

Вооруженные силы России освободили Вишневое в Харьковской области и Крутой Яр в ДНР

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 1 окт – Sputnik. Вооруженные силы России освободили Вишневое в Харьковской области и Крутой Яр в ДНР, сообщило Минобороны России. 01.10.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 1 окт – Sputnik. Вооруженные силы России освободили Вишневое в Харьковской области и Крутой Яр в ДНР, сообщило Минобороны России. Сводка Минобороны России:

россия

украина

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Sputnik Абхазия

министерство обороны рф, россия, украина, днр