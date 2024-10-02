https://sputnik-abkhazia.ru/20241002/festival-rifmy-na-ritse-proydet-v-abkhazii-v-pyatyy-raz-1052457705.html

Фестиваль "Рифмы на Рице" пройдет в Абхазии в пятый раз

Фестиваль "Рифмы на Рице" пройдет в Абхазии в пятый раз

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 2 окт - Sputnik. Абхазо-адыгский литературный фестиваль "Рифмы на Рице" открылся в Абхазском государственном университете. 02.10.2024, Sputnik Абхазия

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в абхазии

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агу

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культура

республика адыгея

карачаево-черкесия

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СУХУМ, 2 окт - Sputnik. Абхазо-адыгский литературный фестиваль "Рифмы на Рице" открылся в Абхазском государственном университете. С прошлого года в мероприятии участвуют не только поэты из Абхазии и Кабардино-Балкарии, но и из Адыгеи и Карачаево-Черкесии. По словам Кануковой, сейчас в центре внимания — творчество адыгейских поэтов. Фестиваль будет проходить до 4 октября. В последний день участники отправятся на озеро Рица. Сегодня они посетят музей Даура Зантария, а завтра поедут в село Члоу в дом-музей Баграта Шинкуба. Запланированы встречи с абхазскими поэтами. Первый фестиваль "Рифмы на Рице" прошел в Абхазии в 2018 году. Мероприятие организовано Центром абхазо-адыгской филологии имени Владимира Анкваб АГУ.

абхазия

республика адыгея

карачаево-черкесия

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абхазия, агу, литература, культура, республика адыгея, карачаево-черкесия