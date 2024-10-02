https://sputnik-abkhazia.ru/20241002/iii-mezhdunarodnyy-opernyy-festival-opera-viva-proydet-v-abkhazii---1052460503.html

III Международный оперный фестиваль "Opera viva" пройдет в Абхазии

III Международный оперный фестиваль "Opera viva" пройдет в Абхазии

Sputnik Абхазия

В III Международном оперном фестивале "Opera viva" примут участие коллективы и артисты из Абхазии, России и Китая. 02.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-02T19:40+0300

2024-10-02T19:40+0300

2024-10-02T19:40+0300

в абхазии

культура

абхазия

музыка

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СУХУМ, 2 окт – Sputnik. III Международный оперный фестиваль "Opera viva" пройдет в Абхазии с 9 по 10 октября, рассказала Sputnik Народная артистка Абхазии Нинель Бжания. Она уточнила, что в основном программа фестиваля будет состоять из итальянской музыки. Прозвучат наиболее популярные композиции в исполнении Государственного камерного оркестра республики, Государственной хоровой капеллы, Государственной капелла Москвы имени Вадима Судакова, а также оперных певцов из Абхазии, России и Китая. Первый концерт пройдет в Госфилармонии в Сухуме, заключительный — в Пицундском храме.

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культура, абхазия, музыка