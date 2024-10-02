https://sputnik-abkhazia.ru/20241002/iii-mezhdunarodnyy-opernyy-festival-opera-viva-proydet-v-abkhazii---1052460503.html
III Международный оперный фестиваль "Opera viva" пройдет в Абхазии
III Международный оперный фестиваль "Opera viva" пройдет в Абхазии
Sputnik Абхазия
В III Международном оперном фестивале "Opera viva" примут участие коллективы и артисты из Абхазии, России и Китая. 02.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-02T19:40+0300
2024-10-02T19:40+0300
2024-10-02T19:40+0300
в абхазии
культура
абхазия
музыка
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/07/1040108134_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4831cec2f4b319ae36f0f3b8d6d6ef5b.jpg
СУХУМ, 2 окт – Sputnik. III Международный оперный фестиваль "Opera viva" пройдет в Абхазии с 9 по 10 октября, рассказала Sputnik Народная артистка Абхазии Нинель Бжания. Она уточнила, что в основном программа фестиваля будет состоять из итальянской музыки. Прозвучат наиболее популярные композиции в исполнении Государственного камерного оркестра республики, Государственной хоровой капеллы, Государственной капелла Москвы имени Вадима Судакова, а также оперных певцов из Абхазии, России и Китая. Первый концерт пройдет в Госфилармонии в Сухуме, заключительный — в Пицундском храме.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/07/1040108134_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1597688018816021582b7029fa939588.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
культура, абхазия, музыка
культура, абхазия, музыка
III Международный оперный фестиваль "Opera viva" пройдет в Абхазии
В III Международном оперном фестивале "Opera viva" примут участие коллективы и артисты из Абхазии, России и Китая.
СУХУМ, 2 окт – Sputnik. III Международный оперный фестиваль "Opera viva" пройдет в Абхазии с 9 по 10 октября, рассказала Sputnik Народная артистка Абхазии Нинель Бжания.
Она уточнила, что в основном программа фестиваля будет состоять из итальянской музыки.
Прозвучат наиболее популярные композиции в исполнении Государственного камерного оркестра республики, Государственной хоровой капеллы, Государственной капелла Москвы имени Вадима Судакова, а также оперных певцов из Абхазии, России и Китая.
"Для нас очень важно сохранять классические музыкальные традиции, популяризировать классическую музыку. Все наши проекты направлены, прежде всего, именно на молодых слушателей. Мы всегда рады их присутствию в зале", - отметила Бжания.
Первый концерт пройдет в Госфилармонии в Сухуме, заключительный — в Пицундском храме.