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Каких целей достиг ракетный удар Ирана в Израиле

Каких целей достиг ракетный удар Ирана в Израиле

Sputnik Абхазия

Александр Хроленко, военный обозреватель 02.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-02T19:36+0300

2024-10-02T19:36+0300

2024-10-02T19:36+0300

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Александр Хроленко, военный обозревательМассированный удар Ирана ракетным оружием большой дальности по объектам ЦАХАЛ в Израиле пробил новейшую систему ПВО-ПРО "Железный купол", поразил военные базы и штаб-квартиру разведки Моссад в Тель-Авиве. Корпус стражей исламской революции (КСИР) не просто "приструнил" Израиль, а продемонстрировал военно-технологическое превосходство и масштаб вероятного вооруженного конфликта с участием ряда ближневосточных государств.По информации американского журнала Military Watch, ударом "полностью уничтожена" авиабаза "Неватим" и "более 20 истребителей" F-35 ВВС Израиля. Поражены военная база Ход-ха-Шарон (в 17 км к северу от Тель-Авива), войска и танки ЦАХАЛ в 4-км коридоре Нецарим, разделяющем сектор Газа на северную и южную части. Израиль ожидаемо заявил, что все иранские ракеты перехвачены, или упали в пустыне – "потерь нет". Однако "прилеты" и взрывы наблюдались и фиксировались на видео практически по всему Тель-Авиву.Массированный ракетный удар продемонстрировал военно-технологическое превосходство Тегерана, и серьезные недостатки израильской системы ПРО "Железный купол" (дальностью до 70 км). Заметим, каждая из 10 батарей "купола" стоит 100 млн долларов, а на базу "Неватим" иранские "Фаттахи" прилетали и в апреле 2024 года.Израиль готовит "беспрецедентный ответ". Тегеран официально заявил, что реагирование на "законную операцию" (защита суверенитета страны) военным путем приведет к дальнейшим сокрушительным ударам. Генерал КСИР Исмаэль Коусари сообщил о возможности применения "других ракет, разрушительная сила которых поразит мир" (и это не фигура речи). Иран также предостерег от вмешательства в конфликт Соединенные Штаты, региональные военные базы которых достаточно уязвимы.Большая война на порогеСовет Безопасности ООН сегодня проведет экстренное заседание по ситуации на Ближнем Востоке, однако боевые барабаны в Вашингтоне традиционно заглушают голос разума. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан пообещал Ирану "серьезные последствия". Униженный и оскорбленный Пентагон сосредоточивает в регионе дополнительные силы – три эскадрильи истребителей F-15/F-16 и штурмовиков A-10, корабельную ударную группу авианосца "Гарри Трумэн". В регионе остается также "несменяемый" авианосец "Авраам Линкольн" с авиакрылом F-35C и F/A-18. Великобритания заявила о соучастии. Израиль продолжает бомбить Бейрут. Боевые отряды ливанского движения "Хезболла" и вооруженные силы Йемена наносят ответные ракетные удары по базам ЦАХАЛ. Большая война на Ближнем Востоке становится все ближе. Не исключаются применение ядерного оружия, разрушение ядерных объектов.Тактические возможности расширены за счет применения в конструкции корпуса углеродных волокон, которые эффективно поглощают электромагнитные волны, уменьшают инфракрасное излучение ракетного двигателя. Гиперзвуковая ракета "Фаттах" предназначена для уничтожения важнейших систем управления и обороны противника, остальное сделают обычные ударные БПЛА и баллистические ракеты типа Khorramshahr-4 дальностью до 2000 км и массой боевой части 1500 кг.Представители оборонной промышленности Ирана отмечают непрерывное технологическое развитие ракетного вооружения. Зарубежные специалисты высоко оценивают современные иранские ракеты "Фатех-110" (Fatih-110) дальностью до 500 км, "Зольфагар" (Zulfiqar) – до 700 км, "Дизфуль" (Dezful) – до 1000 км, "Хорремшехр" – до 2000 км. Еще одна уникальная ракета иранского производства – малозаметная "Киям-1" (Qiam-1) дальностью до 8000 км (умная система наведения, боевая нагрузка 750 кг, разделяющиеся блоки). Пусковая установка "Киям-1" может быть шахтной, мобильной, располагаться на кораблях и субмаринах. Американцы ранее признали высокую эффективность противокорабельных ракет ВМС Ирана – С-601, C-701, C-704, С-802, Nasr-1 и Noor, а также Khalij Fars – дальностью от 20 до 300 км. Дальность, точность и могущество иранских ракет растут постоянно. Впрочем, это не самоцель. Основной приоритет Тегерана – надежное обеспечение регионального мира и стабильности.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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аналитика, иран, израиль, политика