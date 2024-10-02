https://sputnik-abkhazia.ru/20241002/mariya-zakharova-rasskazala-ot-chego-zelenskiy-v-beshenstve-1052452810.html
Мария Захарова рассказала, от чего Зеленский в бешенстве
Мария Захарова рассказала, от чего Зеленский в бешенстве
Sputnik Абхазия
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире своей авторской программе на радио Sputnik предположила, с чем связан гнев Зеленского. 02.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-02T16:33+0300
2024-10-02T16:33+0300
2024-10-02T16:33+0300
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Мария Захарова рассказала, от чего Зеленский в бешенстве
Sputnik Абхазия
Мария Захарова рассказала, от чего Зеленский в бешенстве
Из-за ухудшения положения ВСУ по всему фронту Владимир Зеленский выплескивает гнев на своих генералов, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Зеленский становится все более и более озлобленным, все более отчаивающимся, выплескивая гнев на собственных генералов, но по-прежнему отдавая приказы, которые выглядят еще более иррациональными", — отметил он.По словам аналитика, положение ВСУ с каждым днем ухудшается по всей линии фронта, что заставляет украинских солдат отступать на всех участках, где наступает Россия. По мнению Меркуриса, Зеленский беспокоится в первую очередь о себе, а его основные действия направлены на то, чтобы удержать российских военных подальше от Киева и от самого себя.Своим мнением о причинах поведения Зеленского в эфире радио Sputnik поделилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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подкасты спецоперация россии в донбассе, россия, украина, нато, спецоперация, аудио
подкасты спецоперация россии в донбассе, россия, украина, нато, спецоперация, аудио
Мария Захарова рассказала, от чего Зеленский в бешенстве
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире своей авторской программе на радио Sputnik предположила, с чем связан гнев Зеленского.
Из-за ухудшения положения ВСУ по всему фронту Владимир Зеленский выплескивает гнев на своих генералов, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube
.
"Зеленский становится все более и более озлобленным, все более отчаивающимся, выплескивая гнев на собственных генералов, но по-прежнему отдавая приказы, которые выглядят еще более иррациональными", — отметил он.
По словам аналитика, положение ВСУ с каждым днем ухудшается по всей линии фронта, что заставляет украинских солдат отступать на всех участках, где наступает Россия. По мнению Меркуриса, Зеленский беспокоится в первую очередь о себе, а его основные действия направлены на то, чтобы удержать российских военных подальше от Киева
и от самого себя.
Своим мнением о причинах поведения Зеленского в эфире радио Sputnik
поделилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Все страны-члены НАТО [для принятия Украины в НАТО] должны будут подписаться под уважением оставшихся у Украины территорий, границ. А у них совершенно другие планы. И, я думаю, бешенство Зеленского связано именно с этим. Я не уверена, что он до конца все осознает, но какие-то проблески реальности у него, наверное, появляются. Бешенство от того, что те, кто называл себя их другом, кому киевский режим вверил судьбу страны, являются Джеками-потрошителями", – сказала Мария Захарова.