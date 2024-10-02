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Мария Захарова рассказала, от чего Зеленский в бешенстве

Мария Захарова рассказала, от чего Зеленский в бешенстве

Sputnik Абхазия

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире своей авторской программе на радио Sputnik предположила, с чем связан гнев Зеленского. 02.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-02T16:33+0300

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Мария Захарова рассказала, от чего Зеленский в бешенстве Sputnik Абхазия Мария Захарова рассказала, от чего Зеленский в бешенстве

Из-за ухудшения положения ВСУ по всему фронту Владимир Зеленский выплескивает гнев на своих генералов, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Зеленский становится все более и более озлобленным, все более отчаивающимся, выплескивая гнев на собственных генералов, но по-прежнему отдавая приказы, которые выглядят еще более иррациональными", — отметил он.По словам аналитика, положение ВСУ с каждым днем ухудшается по всей линии фронта, что заставляет украинских солдат отступать на всех участках, где наступает Россия. По мнению Меркуриса, Зеленский беспокоится в первую очередь о себе, а его основные действия направлены на то, чтобы удержать российских военных подальше от Киева и от самого себя.Своим мнением о причинах поведения Зеленского в эфире радио Sputnik поделилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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