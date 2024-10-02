https://sputnik-abkhazia.ru/20241002/mediashkola-dlya-molodykh-sootechestvennikov-otkrylas-v-sukhume-1052454207.html

Медиашкола для молодых соотечественников открылась в Сухуме

Медиашкола для молодых соотечественников открылась в Сухуме

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 2 окт – Sputnik. Медиашкола для молодых соотечественников пройдет в Сухуме в Доме Москвы 2 и 3 октября. 02.10.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 2 окт – Sputnik. Медиашкола для молодых соотечественников пройдет в Сухуме в Доме Москвы 2 и 3 октября. Для участников проведут серию образовательных мастер-классов от ведущих специалистов с сфере PR журналистики и телевидения из России.Спикерами выступят журналисты Гузель Камаева и Мария Сафронова, а также психолог, автор и ведущая курса публичных выступлений Ирина Прокопьева. Проект организован при поддержке Правительства Москвы, Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы и Московского Дома соотечественника.Темы, которые обсудят в рамках Медиашколы:

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