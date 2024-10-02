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Медиашкола для молодых соотечественников открылась в Сухуме
Медиашкола для молодых соотечественников открылась в Сухуме
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 2 окт – Sputnik. Медиашкола для молодых соотечественников пройдет в Сухуме в Доме Москвы 2 и 3 октября. 02.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-02T11:54+0300
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СУХУМ, 2 окт – Sputnik. Медиашкола для молодых соотечественников пройдет в Сухуме в Доме Москвы 2 и 3 октября. Для участников проведут серию образовательных мастер-классов от ведущих специалистов с сфере PR журналистики и телевидения из России.Спикерами выступят журналисты Гузель Камаева и Мария Сафронова, а также психолог, автор и ведущая курса публичных выступлений Ирина Прокопьева. Проект организован при поддержке Правительства Москвы, Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы и Московского Дома соотечественника.Темы, которые обсудят в рамках Медиашколы:
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Медиашкола для молодых соотечественников открылась в Сухуме
11:54 02.10.2024 (обновлено: 12:10 02.10.2024)
СУХУМ, 2 окт – Sputnik. Медиашкола для молодых соотечественников пройдет в Сухуме в Доме Москвы 2 и 3 октября.
Для участников проведут серию образовательных мастер-классов от ведущих специалистов с сфере PR журналистики и телевидения из России.
Спикерами выступят журналисты Гузель Камаева и Мария Сафронова, а также психолог, автор и ведущая курса публичных выступлений Ирина Прокопьева.
Проект организован при поддержке Правительства Москвы, Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы и Московского Дома соотечественника.
Темы, которые обсудят в рамках Медиашколы:
Правила успешного интервью.
Создание текстового контента: тренды, каналы и форматы.
Создание видео-контента для продвижения деятельности российских соотечественников.
Секреты успешных публичных выступлений" и другие актуальные вопросы.