https://sputnik-abkhazia.ru/20241002/mezhdunarodnyy-forum-visit-apsny-proydet-v-abkhazii-v-pyatyy-raz--1052451867.html

Международный форум "Visit Apsny" пройдет в Абхазии в пятый раз

Международный форум "Visit Apsny" пройдет в Абхазии в пятый раз

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 2 окт – Sputnik. Международный форум "Visit Apsny" пройдет в Гагре 1 и 2 ноября. 02.10.2024, Sputnik Абхазия

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в абхазии

абхазия

туризм

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СУХУМ, 2 окт – Sputnik. Международный форум "Visit Apsny" пройдет в Гагре 1 и 2 ноября. Как рассказала Sputnik президент Абхазского союза туризма Анна Калягина, в этом году заявлено более десяти спикеров из Абхазии, России и Турции. На лекциях и семинарах обсудят новые туристические продукты для отелей и курортов, развитие индустрии, маркетинг, продвижение, повышение качества сервиса. Параллельно с деловой программой пройдет выставка APSNY HORECA. На ней представят услуги, оборудования и товары для оснащения предприятий общепита и гостиничного бизнеса. По словам Калягиной, участники форума смогут ознакомиться с новейшими технологиями, инновационными решениями и получить информацию о последних трендах в индустрии гостеприимства. Sputnik Абхазия — генеральный информационный партнер форума.

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абхазия, туризм