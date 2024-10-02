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Международный форум "Visit Apsny" пройдет в Абхазии в пятый раз
Международный форум "Visit Apsny" пройдет в Абхазии в пятый раз
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 2 окт – Sputnik. Международный форум "Visit Apsny" пройдет в Гагре 1 и 2 ноября. 02.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-02T10:08+0300
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СУХУМ, 2 окт – Sputnik. Международный форум "Visit Apsny" пройдет в Гагре 1 и 2 ноября. Как рассказала Sputnik президент Абхазского союза туризма Анна Калягина, в этом году заявлено более десяти спикеров из Абхазии, России и Турции. На лекциях и семинарах обсудят новые туристические продукты для отелей и курортов, развитие индустрии, маркетинг, продвижение, повышение качества сервиса. Параллельно с деловой программой пройдет выставка APSNY HORECA. На ней представят услуги, оборудования и товары для оснащения предприятий общепита и гостиничного бизнеса. По словам Калягиной, участники форума смогут ознакомиться с новейшими технологиями, инновационными решениями и получить информацию о последних трендах в индустрии гостеприимства. Sputnik Абхазия — генеральный информационный партнер форума.
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абхазия, туризм
СУХУМ, 2 окт – Sputnik. Международный форум "Visit Apsny" пройдет в Гагре 1 и 2 ноября.
Как рассказала Sputnik президент Абхазского союза туризма Анна Калягина, в этом году заявлено более десяти спикеров из Абхазии, России и Турции.
На лекциях и семинарах обсудят новые туристические продукты для отелей и курортов, развитие индустрии, маркетинг, продвижение, повышение качества сервиса.
"Будем разбирать сезон 2024 года и планировать следующий год с учетом ошибок этого года. Этот форум полезно будет посетить собственникам, генеральным директорам мест размещения и всем, кто заинтересован в улучшении показателей деятельности своих объектов и ресторанов, в повышении качества обслуживания", — отметила Калягина.
Параллельно с деловой программой пройдет выставка APSNY HORECA. На ней представят услуги, оборудования и товары для оснащения предприятий общепита и гостиничного бизнеса.
По словам Калягиной, участники форума смогут ознакомиться с новейшими технологиями, инновационными решениями и получить информацию о последних трендах в индустрии гостеприимства.
Sputnik Абхазия — генеральный информационный партнер форума.