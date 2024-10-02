https://sputnik-abkhazia.ru/20241002/nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-shambovskie-chteniya-otkrylas-v-sukhume-1052456783.html

Научно-практическая конференция "Шамбовские чтения" открылась в Сухуме

Научно-практическая конференция "Шамбовские чтения" открылась в Сухуме

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 2 окт - Sputnik. II Международная научно-практическая конференция "Шамбовские чтения" на тему "Национально-правовые системы и современный миропорядок"... 02.10.2024, Sputnik Абхазия

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в абхазии

тарас шамба

культура

наука

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абхазия

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СУХУМ, 2 окт - Sputnik. II Международная научно-практическая конференция "Шамбовские чтения" на тему "Национально-правовые системы и современный миропорядок" открылась в Абхазском государственном университете. В рамках конференции абхазские и российские ученые выступят с докладами, которые посвящены исследованию научной деятельности Тараса Шамба и его вкладу в становление независимого абхазского государства. Мероприятие организовано Всемирным абхазо-абазинским конгрессом совместно с Абхазским государственным университетом, Академией наук Абхазии и Московской абхазской диаспорой. Тарас Шамба — известный общественно-политический деятель Абхазии и России, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" I степени. Он сыграл большую роль в объединении абхазо-абазинской диаспоры и становлении Всемирного конгресса народа абаза, сыгравшего ключевую роль в национально-освободительной борьбе Абхазии. Шамба — автор более 300 научных публикаций по проблемам государственности, демократии, законности, правопорядка, национально-государственного устройства. Его не стало 13 октября 2020 года.

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тарас шамба, культура, наука, агу, абхазия