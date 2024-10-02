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Пожар в Галском районе потушен
Пожар в Галском районе потушен
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 2 окт - Sputnik. Пожар в Галском районе потушен, рассказал Sputnik замглавы администрации Дмитрий Адлейба. 02.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-02T13:40+0300
2024-10-02T13:40+0300
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СУХУМ, 2 окт - Sputnik. Пожар в Галском районе потушен, рассказал Sputnik замглавы администрации Дмитрий Адлейба. Масштабы ущерба будет определять специальная комиссия. Пожар в окрестностях Гала вспыхнул вечером 29 сентября. Из-за сильного верхового ветра пламя быстро распространялось, существовала опасность для населения.С возгоранием боролись пожарные из Галского, Ткуарчалского и Очамчырского районов, пожарные расчеты ИнгурГЭС, сотрудники городских служб и местные жители.
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галский район, мчс абхазии, абхазия, пожар
галский район, мчс абхазии, абхазия, пожар
Пожар в Галском районе потушен
13:40 02.10.2024 (обновлено: 16:53 02.10.2024)
СУХУМ, 2 окт - Sputnik. Пожар в Галском районе потушен, рассказал Sputnik замглавы администрации Дмитрий Адлейба.
По его словам, спасатели ликвидировали наиболее крупные очаги возгорания к обеду понедельника, а дождь потушил оставшиеся.
Масштабы ущерба будет определять специальная комиссия.
Пожар в окрестностях Гала вспыхнул вечером 29 сентября. Из-за сильного верхового ветра пламя быстро распространялось, существовала опасность для населения.
С возгоранием боролись пожарные из Галского, Ткуарчалского и Очамчырского районов, пожарные расчеты ИнгурГЭС, сотрудники городских служб и местные жители.