https://sputnik-abkhazia.ru/20241002/pozhar-v-galskom-rayone-potushen-1052457215.html

Пожар в Галском районе потушен

Пожар в Галском районе потушен

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 2 окт - Sputnik. Пожар в Галском районе потушен, рассказал Sputnik замглавы администрации Дмитрий Адлейба. 02.10.2024, Sputnik Абхазия

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в абхазии

галский район

мчс абхазии

абхазия

пожар

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СУХУМ, 2 окт - Sputnik. Пожар в Галском районе потушен, рассказал Sputnik замглавы администрации Дмитрий Адлейба. Масштабы ущерба будет определять специальная комиссия. Пожар в окрестностях Гала вспыхнул вечером 29 сентября. Из-за сильного верхового ветра пламя быстро распространялось, существовала опасность для населения.С возгоранием боролись пожарные из Галского, Ткуарчалского и Очамчырского районов, пожарные расчеты ИнгурГЭС, сотрудники городских служб и местные жители.

галский район

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галский район, мчс абхазии, абхазия, пожар