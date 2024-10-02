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Сбор средств для оказания гумпомощи жителям Курской области продолжится в Абхазии
Сбор средств для оказания гумпомощи жителям Курской области продолжится в Абхазии
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СУХУМ, 2 окт - Sputnik. В рамках благотворительной акции собрано 120 тысяч рублей для оказания гуманитарной помощи жителям Курской области. 02.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-02T14:30+0300
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СУХУМ, 2 окт - Sputnik. В рамках благотворительной акции собрано 120 тысяч рублей для оказания гуманитарной помощи жителям Курской области. Об этом Sputnik рассказала уполномоченный по правам ребенка, руководитель фонда "Ашана" Мактина Джинджолия. Джинджолия напомнила, что также принимаются непортящиеся продукты питания, вода, подгузники, средства личной гигиены. Организаторы продолжат сбор до 7 октября и, возможно, продлят его. Благотворительный сбор средств для оказания гуманитарной помощи пострадавшим в Курской области открыл фонд "Ашана " при поддержке Аппарата Уполномоченного по правам ребенка и МЧС Абхазии.
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абхазия, курская область, россия, гуманитарная помощь
абхазия, курская область, россия, гуманитарная помощь
Сбор средств для оказания гумпомощи жителям Курской области продолжится в Абхазии
14:30 02.10.2024 (обновлено: 17:04 02.10.2024)
СУХУМ, 2 окт - Sputnik. В рамках благотворительной акции собрано 120 тысяч рублей для оказания гуманитарной помощи жителям Курской области.
Об этом Sputnik рассказала уполномоченный по правам ребенка, руководитель фонда "Ашана" Мактина Джинджолия.
"Мы обратились через СМИ и направили адресные письма всем предприятиям, оптовым складам и организациям, которые могли бы в этом помочь", — уточнила она.
Джинджолия напомнила, что также принимаются непортящиеся продукты питания, вода, подгузники, средства личной гигиены.
Организаторы продолжат сбор до 7 октября и, возможно, продлят его.
Благотворительный сбор средств для оказания гуманитарной помощи пострадавшим в Курской области открыл фонд "Ашана " при поддержке Аппарата Уполномоченного по правам ребенка и МЧС Абхазии.