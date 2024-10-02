https://sputnik-abkhazia.ru/20241002/sbor-sredstv-dlya-okazaniya-gumpomoschi-zhitelyam-kurskoy-oblasti-prodolzhitsya-v-abkhazii-1052458035.html

Сбор средств для оказания гумпомощи жителям Курской области продолжится в Абхазии

Сбор средств для оказания гумпомощи жителям Курской области продолжится в Абхазии

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 2 окт - Sputnik. В рамках благотворительной акции собрано 120 тысяч рублей для оказания гуманитарной помощи жителям Курской области. 02.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-02T14:30+0300

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2024-10-02T17:04+0300

в абхазии

абхазия

курская область

россия

гуманитарная помощь

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СУХУМ, 2 окт - Sputnik. В рамках благотворительной акции собрано 120 тысяч рублей для оказания гуманитарной помощи жителям Курской области. Об этом Sputnik рассказала уполномоченный по правам ребенка, руководитель фонда "Ашана" Мактина Джинджолия. Джинджолия напомнила, что также принимаются непортящиеся продукты питания, вода, подгузники, средства личной гигиены. Организаторы продолжат сбор до 7 октября и, возможно, продлят его. Благотворительный сбор средств для оказания гуманитарной помощи пострадавшим в Курской области открыл фонд "Ашана " при поддержке Аппарата Уполномоченного по правам ребенка и МЧС Абхазии.

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Sputnik Абхазия

абхазия, курская область, россия, гуманитарная помощь