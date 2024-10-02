https://sputnik-abkhazia.ru/20241002/sergey-lavrov-vstretitsya-s-glavami-mid-abkhazii-i-yuzhnoy-osetii--1052458509.html

Сергей Лавров встретится с главами МИД Абхазии и Южной Осетии

Сергей Лавров встретится с главами МИД Абхазии и Южной Осетии

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 2 окт – Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 4 октября проведет отдельные и совместные переговоры с главой МИД Абхазии и министром... 02.10.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 2 окт – Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 4 октября проведет отдельные и совместные переговоры с главой МИД Абхазии и министром иностранных дел Южной Осетии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.По ее словам, министры обсудят широкий круг актуальных вопросов российско-абхазских и российско-югоосетинских отношений и внешнеполитической повестки дня, а также вопросы и проблемы, представляющие взаимный интерес.Для Сергея Шамба это станет первым рабочим визитом в Россию в качестве главы МИД Абхазии после назначения.

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сергей лавров, мид рф, мид абхазии, абхазия, южная осетия, россия, политика