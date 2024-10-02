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Сергей Лавров встретится с главами МИД Абхазии и Южной Осетии
Сергей Лавров встретится с главами МИД Абхазии и Южной Осетии
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 2 окт – Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 4 октября проведет отдельные и совместные переговоры с главой МИД Абхазии и министром... 02.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-02T17:15+0300
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СУХУМ, 2 окт – Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 4 октября проведет отдельные и совместные переговоры с главой МИД Абхазии и министром иностранных дел Южной Осетии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.По ее словам, министры обсудят широкий круг актуальных вопросов российско-абхазских и российско-югоосетинских отношений и внешнеполитической повестки дня, а также вопросы и проблемы, представляющие взаимный интерес.Для Сергея Шамба это станет первым рабочим визитом в Россию в качестве главы МИД Абхазии после назначения.
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сергей лавров, мид рф, мид абхазии, абхазия, южная осетия, россия, политика
сергей лавров, мид рф, мид абхазии, абхазия, южная осетия, россия, политика
Сергей Лавров встретится с главами МИД Абхазии и Южной Осетии
17:15 02.10.2024 (обновлено: 18:00 02.10.2024)
СУХУМ, 2 окт – Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 4 октября проведет отдельные и совместные переговоры с главой МИД Абхазии и министром иностранных дел Южной Осетии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По ее словам, министры обсудят широкий круг актуальных вопросов российско-абхазских и российско-югоосетинских отношений и внешнеполитической повестки дня, а также вопросы и проблемы, представляющие взаимный интерес.
"На трехсторонних переговорах в фокусе будет проблематика трансформации современной системы международных отношений, а также региональная безопасность с акцентом на координацию подходов в рамках женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье", – добавила она.
Для Сергея Шамба это станет первым рабочим визитом в Россию в качестве главы МИД Абхазии после назначения.