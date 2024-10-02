https://sputnik-abkhazia.ru/20241002/takie-obstoyatelstva-soya-o-mediashkole-dlya-molodykh-sootechestvennikov-v-sukhume-1052453682.html

Такие обстоятельства: Соя о Медиашколе для молодых соотечественников в Сухуме

Такие обстоятельства: Соя о Медиашколе для молодых соотечественников в Сухуме

Sputnik Абхазия

В Доме Москвы в Сухуме начала работу Медиашкола для молодых соотечественников. В рамках мероприятия 2 и 3 октября пройдут образовательные масте-классы от... 02.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-02T11:54+0300

2024-10-02T11:54+0300

2024-10-02T12:09+0300

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Такие обстоятельства: Соя о медиашколе для молодых соотечественников в Сухуме Sputnik Абхазия Такие обстоятельства: Соя о медиашколе для молодых соотечественников в Сухуме

В Доме Москвы в Сухуме начала работу Медиашкола для молодых соотечественников. В рамках мероприятия 2 и 3 октября пройдут образовательные масте-классы от ведущих специалистов в сфере PR, журналистики и телевидения из России. Подробнее о проекте, задействованных спикерах и участниках в эфире радио Sputnik рассказала представитель Дома Москвы в Сухуме Мария Соя.Полная версия беседы в аудиофайле выше.Мероприятие организовано при поддержке Правительства Москвы, Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы и Московского Дома соотечественника.

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абхазия, журналисты, сми, медиа, обучение, подкасты, аудио