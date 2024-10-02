https://sputnik-abkhazia.ru/20241002/takie-obstoyatelstva-soya-o-mediashkole-dlya-molodykh-sootechestvennikov-v-sukhume-1052453682.html
Такие обстоятельства: Соя о Медиашколе для молодых соотечественников в Сухуме
Такие обстоятельства: Соя о Медиашколе для молодых соотечественников в Сухуме
Sputnik Абхазия
В Доме Москвы в Сухуме начала работу Медиашкола для молодых соотечественников. В рамках мероприятия 2 и 3 октября пройдут образовательные масте-классы от... 02.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-02T11:54+0300
2024-10-02T11:54+0300
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Такие обстоятельства: Соя о медиашколе для молодых соотечественников в Сухуме
Sputnik Абхазия
Такие обстоятельства: Соя о медиашколе для молодых соотечественников в Сухуме
В Доме Москвы в Сухуме начала работу Медиашкола для молодых соотечественников. В рамках мероприятия 2 и 3 октября пройдут образовательные масте-классы от ведущих специалистов в сфере PR, журналистики и телевидения из России. Подробнее о проекте, задействованных спикерах и участниках в эфире радио Sputnik рассказала представитель Дома Москвы в Сухуме Мария Соя.Полная версия беседы в аудиофайле выше.Мероприятие организовано при поддержке Правительства Москвы, Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы и Московского Дома соотечественника.
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абхазия, журналисты, сми, медиа, обучение, подкасты, аудио
абхазия, журналисты, сми, медиа, обучение, подкасты, аудио
Такие обстоятельства: Соя о Медиашколе для молодых соотечественников в Сухуме
11:54 02.10.2024 (обновлено: 12:09 02.10.2024)
В Доме Москвы в Сухуме начала работу Медиашкола для молодых соотечественников. В рамках мероприятия 2 и 3 октября пройдут образовательные масте-классы от ведущих специалистов в сфере PR, журналистики и телевидения из России. Подробнее о проекте, задействованных спикерах и участниках в эфире радио Sputnik рассказала представитель Дома Москвы в Сухуме Мария Соя.
Полная версия беседы в аудиофайле выше.
Мероприятие организовано при поддержке Правительства Москвы, Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы и Московского Дома соотечественника.