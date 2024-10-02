https://sputnik-abkhazia.ru/20241002/turbaza-beniya-i-yatchenko-o-rasshirenii-granits-kurortnogo-sezona-v-abkhazii--1052438744.html

Турбаза: Бения и Ятченко о расширении границ курортного сезона в Абхазии

Турбаза: Бения и Ятченко о расширении границ курортного сезона в Абхазии

Sputnik Абхазия

О том, как можно расширить границы курортного сезона, как это сделать в условиях Абхазии и насколько в этом может помочь российский опыт организации... 02.10.2024, Sputnik Абхазия

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Турбаза: Бения и Ятченко о расширении границ курортного сезона в Абхазии Sputnik Абхазия Турбаза: Бения и Ятченко о расширении границ курортного сезона в Абхазии

О том, как можно расширить границы курортного сезона, как это сделать в условиях Абхазии и насколько в этом может помочь российский опыт организации круглогодичного отдыха туристов, в эфире радио Sputnik рассказали начальник отдела анализа, прогнозирования и развития туриндустрии Минтуризма Абхазии Инара Бения и эксперт ассоциации отельеров АМОС Марина Ятченко.Эксперты высказали свое мнение о том, чем можно занять туриста в Абхазии в межсезонье, как это правильно продвигать на туристический рынок, слушайте в аудиофайле.

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