https://sputnik-abkhazia.ru/20241002/turbaza-beniya-i-yatchenko-o-rasshirenii-granits-kurortnogo-sezona-v-abkhazii--1052438744.html
Турбаза: Бения и Ятченко о расширении границ курортного сезона в Абхазии
Турбаза: Бения и Ятченко о расширении границ курортного сезона в Абхазии
Sputnik Абхазия
О том, как можно расширить границы курортного сезона, как это сделать в условиях Абхазии и насколько в этом может помочь российский опыт организации... 02.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-02T10:34+0300
2024-10-02T10:34+0300
2024-10-02T10:54+0300
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Турбаза: Бения и Ятченко о расширении границ курортного сезона в Абхазии
Sputnik Абхазия
Турбаза: Бения и Ятченко о расширении границ курортного сезона в Абхазии
О том, как можно расширить границы курортного сезона, как это сделать в условиях Абхазии и насколько в этом может помочь российский опыт организации круглогодичного отдыха туристов, в эфире радио Sputnik рассказали начальник отдела анализа, прогнозирования и развития туриндустрии Минтуризма Абхазии Инара Бения и эксперт ассоциации отельеров АМОС Марина Ятченко.Эксперты высказали свое мнение о том, чем можно занять туриста в Абхазии в межсезонье, как это правильно продвигать на туристический рынок, слушайте в аудиофайле.
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подкасты, турбаза, туризм, аудио
Турбаза: Бения и Ятченко о расширении границ курортного сезона в Абхазии
10:34 02.10.2024 (обновлено: 10:54 02.10.2024)
О том, как можно расширить границы курортного сезона, как это сделать в условиях Абхазии и насколько в этом может помочь российский опыт организации круглогодичного отдыха туристов, в эфире радио Sputnik рассказали начальник отдела анализа, прогнозирования и развития туриндустрии Минтуризма Абхазии Инара Бения и эксперт ассоциации отельеров АМОС Марина Ятченко.
Эксперты высказали свое мнение о том, чем можно занять туриста в Абхазии в межсезонье, как это правильно продвигать на туристический рынок, слушайте в аудиофайле
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