Вооруженные силы России освободили населенный пункт Верхнекаменское ДНР
13:00 02.10.2024 (обновлено: 16:50 02.10.2024)
© Sputnik / Мария Марикян / Перейти в фотобанк"Стальная бригада" - спецназ Росгвардии в Харьковской области
© Sputnik / Мария Марикян/
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СУХУМ, 2 окт - Sputnik. Вооруженные силы России освободили населенный пункт Верхнекаменское ДНР.
Сводка Минобороны России:
Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим действия ВСУ, пункту управления оперативно-тактической группы "Луганск", скоплениям живой силы и военной техники противника в 135 районах.
Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба Hammer производства Франции и 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 32590 беспилотных летательных аппаратов, 579 зенитных ракетных комплексов, 18471 танк и другие боевые бронированные машины, 1469 боевых машин реактивных систем залпового огня, 15463 орудия полевой артиллерии и минометов, 26794 единицы специальной военной автомобильной техники.