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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241002/vooruzhennye-sily-rossii-osvobodili-naselennyy-punkt-verkhnekamenskoe-dnr-1052457091.html
Вооруженные силы России освободили населенный пункт Верхнекаменское ДНР
Вооруженные силы России освободили населенный пункт Верхнекаменское ДНР
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 2 окт - Sputnik. Вооруженные силы России освободили населенный пункт Верхнекаменское ДНР. 02.10.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 2 окт - Sputnik. Вооруженные силы России освободили населенный пункт Верхнекаменское ДНР.Сводка Минобороны России:
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министерство обороны рф, россия, украина
министерство обороны рф, россия, украина

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Верхнекаменское ДНР

13:00 02.10.2024 (обновлено: 16:50 02.10.2024)
© Sputnik / Мария Марикян / Перейти в фотобанк"Стальная бригада" - спецназ Росгвардии в Харьковской области
Стальная бригада - спецназ Росгвардии в Харьковской области - Sputnik Абхазия, 1920, 02.10.2024
© Sputnik / Мария Марикян
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СУХУМ, 2 окт - Sputnik. Вооруженные силы России освободили населенный пункт Верхнекаменское ДНР.
Сводка Минобороны России:
Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим действия ВСУ, пункту управления оперативно-тактической группы "Луганск", скоплениям живой силы и военной техники противника в 135 районах.
Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба Hammer производства Франции и 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 32590 беспилотных летательных аппаратов, 579 зенитных ракетных комплексов, 18471 танк и другие боевые бронированные машины, 1469 боевых машин реактивных систем залпового огня, 15463 орудия полевой артиллерии и минометов, 26794 единицы специальной военной автомобильной техники.
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