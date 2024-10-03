https://sputnik-abkhazia.ru/20241003/chast-sukhuma-ostanetsya-bez-vody-v-pyatnitsu-4-oktyabrya-1052466338.html

Часть Сухума останется без воды в пятницу 4 октября

Часть Сухума останется без воды в пятницу 4 октября

Sputnik Абхазия

Неудобства связаны с прорывом трубы в селе Гумиста. 03.10.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 3 окт – Sputnik. Часть Сухума останется без воды в пятницу, 4 октября, сообщает столичный "Водоканал". Из-за прорыва трубы в селе Гумиста с 00:00 до 22:00 подача воды будет прекращена в Новом районе, Старом поселке, улицах Эшба и Трапш, в районах вокзала, ВИЭМа, нагорной части города. В центре столицы давление воды будет низким.

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