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Часть Сухума останется без воды в пятницу 4 октября
Часть Сухума останется без воды в пятницу 4 октября
Sputnik Абхазия
Неудобства связаны с прорывом трубы в селе Гумиста. 03.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-03T14:44+0300
2024-10-03T14:44+0300
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СУХУМ, 3 окт – Sputnik. Часть Сухума останется без воды в пятницу, 4 октября, сообщает столичный "Водоканал". Из-за прорыва трубы в селе Гумиста с 00:00 до 22:00 подача воды будет прекращена в Новом районе, Старом поселке, улицах Эшба и Трапш, в районах вокзала, ВИЭМа, нагорной части города. В центре столицы давление воды будет низким.
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абхазия, водоснабжение, новости, сухум
абхазия, водоснабжение, новости, сухум
Часть Сухума останется без воды в пятницу 4 октября
14:44 03.10.2024 (обновлено: 15:06 03.10.2024)
Неудобства связаны с прорывом трубы в селе Гумиста.
СУХУМ, 3 окт – Sputnik. Часть Сухума останется без воды в пятницу, 4 октября, сообщает столичный "Водоканал".
Из-за прорыва трубы в селе Гумиста с 00:00 до 22:00 подача воды будет прекращена в Новом районе, Старом поселке, улицах Эшба и Трапш, в районах вокзала, ВИЭМа, нагорной части города.
В центре столицы давление воды будет низким.