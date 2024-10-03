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Политолог о ситуации на Ближнем Востоке: напрямую отразится на СВО
Политолог о ситуации на Ближнем Востоке: напрямую отразится на СВО
Sputnik Абхазия
Политолог Александр Студеникин в интервью радио Sputnik поделился своим мнением о дальнейшем сценарии развития ирано-израильского противостояния. 03.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-03T12:30+0300
2024-10-03T12:30+0300
2024-10-03T12:30+0300
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Политолог о ситуации на Ближнем Востоке
Sputnik Абхазия
Политолог о ситуации на Ближнем Востоке
1 октября Иран выпустил по Израилю порядка 180 ракет, многие из которых были перехвачены. В результате атаки, по официальным данным, на территории Израиля погиб один человек, который был нелегалом из сектора Газа.Конфликт на Ближнем Востоке выйдет для Запада на первый план, затмив происходящее на Украине, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.Почему Израиль замалчивает данные о разрушениях в результате иранского удара? Как эскалация на Ближнем Востоке отразится на спецоперации России на Украине? Своим мнением в интервью радио Sputnik Абхазия поделился политолог Александр Студеникин. По его мнению, ситуация на Украине будет напрямую связана с конфликтом на Ближнем Востоке.Подробности слушайте в подкасте.
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MIA „Rossiya Segodnya“
подкасты, в мире, ближний восток, израиль, иран, ливан, аудио
подкасты, в мире, ближний восток, израиль, иран, ливан, аудио
Политолог о ситуации на Ближнем Востоке: напрямую отразится на СВО
Политолог Александр Студеникин в интервью радио Sputnik поделился своим мнением о дальнейшем сценарии развития ирано-израильского противостояния.
1 октября Иран
выпустил по Израилю
порядка 180 ракет, многие из которых были перехвачены. В результате атаки, по официальным данным, на территории Израиля погиб один человек, который был нелегалом из сектора Газа.
Конфликт на Ближнем Востоке выйдет для Запада на первый план, затмив происходящее на Украине, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.
Почему Израиль замалчивает данные о разрушениях в результате иранского удара? Как эскалация на Ближнем Востоке отразится на спецоперации России на Украине? Своим мнением в интервью радио Sputnik Абхазия поделился политолог Александр Студеникин. По его мнению, ситуация на Украине будет напрямую связана с конфликтом на Ближнем Востоке.
"Операция, которую сейчас проводят и Иран, и Израиль, будет отвлекать внимание политических кругов США, которые традиционно поддерживают Израиль. Поэтому внимание больше будет к этому конфликту на Ближнем Востоке. Израиль будет нуждаться в военной технике. Поэтому поток вооружения, который идет на Украину с американских складов, со складов их сателлитов и союзников из Восточной и Западной Европы, частично будет переориентирован на Ближний Восток. Что, естественно, может облегчить России достижения своих целей на поле боя на Украине", - считает Студеникн.
Подробности слушайте в подкасте
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