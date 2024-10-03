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Политолог о ситуации на Ближнем Востоке: напрямую отразится на СВО

Политолог о ситуации на Ближнем Востоке: напрямую отразится на СВО

Sputnik Абхазия

Политолог Александр Студеникин в интервью радио Sputnik поделился своим мнением о дальнейшем сценарии развития ирано-израильского противостояния. 03.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-03T12:30+0300

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Политолог о ситуации на Ближнем Востоке Sputnik Абхазия Политолог о ситуации на Ближнем Востоке

1 октября Иран выпустил по Израилю порядка 180 ракет, многие из которых были перехвачены. В результате атаки, по официальным данным, на территории Израиля погиб один человек, который был нелегалом из сектора Газа.Конфликт на Ближнем Востоке выйдет для Запада на первый план, затмив происходящее на Украине, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.Почему Израиль замалчивает данные о разрушениях в результате иранского удара? Как эскалация на Ближнем Востоке отразится на спецоперации России на Украине? Своим мнением в интервью радио Sputnik Абхазия поделился политолог Александр Студеникин. По его мнению, ситуация на Украине будет напрямую связана с конфликтом на Ближнем Востоке.Подробности слушайте в подкасте.

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