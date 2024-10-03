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Посредник: Читанава о расчистке рек, борьбе с вредителями и охране экологии
Посредник: Читанава о расчистке рек, борьбе с вредителями и охране экологии
Sputnik Абхазия
Глава Госкомитета по экологии Савелий Читанава в программе "Посредник" на радио Sputnik. 03.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-03T10:22+0300
2024-10-03T10:22+0300
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Посредник: Читанава о расчистке рек, борьбе с вредителями и охране экологии
Sputnik Абхазия
Посредник: Читанава о расчистке рек, борьбе с вредителями и охране экологии
По словам Читанава, в преддверие зимних холодов и дождей, когда возможны паводки, летом были проведены различные работы в руслах рек, чтобы избежать разлива рек и затопления коммуникаций и жилищ. Обо всем подробно слушайте в подкасте.
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подкасты, посредник, абхазия, экология, аудио
подкасты, посредник, абхазия, экология, аудио
Посредник: Читанава о расчистке рек, борьбе с вредителями и охране экологии
10:22 03.10.2024 (обновлено: 10:23 03.10.2024)
Глава Госкомитета по экологии Савелий Читанава в программе "Посредник" на радио Sputnik.
По словам Читанава, в преддверие зимних холодов и дождей, когда возможны паводки, летом были проведены различные работы в руслах рек, чтобы избежать разлива рек и затопления коммуникаций и жилищ.
Обо всем подробно слушайте в подкасте
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