https://sputnik-abkhazia.ru/20241003/posrednik-chitanava-o-raschistke-rek-borbe-s-vreditelyami-i-okhrane-ekologii--1052456232.html

Посредник: Читанава о расчистке рек, борьбе с вредителями и охране экологии

Посредник: Читанава о расчистке рек, борьбе с вредителями и охране экологии

Sputnik Абхазия

Глава Госкомитета по экологии Савелий Читанава в программе "Посредник" на радио Sputnik. 03.10.2024, Sputnik Абхазия

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Посредник: Читанава о расчистке рек, борьбе с вредителями и охране экологии Sputnik Абхазия Посредник: Читанава о расчистке рек, борьбе с вредителями и охране экологии

По словам Читанава, в преддверие зимних холодов и дождей, когда возможны паводки, летом были проведены различные работы в руслах рек, чтобы избежать разлива рек и затопления коммуникаций и жилищ. Обо всем подробно слушайте в подкасте.

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