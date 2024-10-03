https://sputnik-abkhazia.ru/20241003/takie-obstoyatelstva-gorbachev-i-gonzhara-o-mezhdunarodnom-konkurse-korni-slova-1052462728.html

Такие обстоятельства: Горбачев и Гонжара о Международном конкурсе "Корни слова"

Такие обстоятельства: Горбачев и Гонжара о Международном конкурсе "Корни слова"

Sputnik Абхазия

Школьники и студенты из Абхазии и России с 1 октября смогут принять участие в III Международном конкурсе "Корни слова" на знание абхазской и русской... 03.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-03T15:13+0300

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Такие обстоятельства: Горбачев и Гонжара о Международном конкуре "Корни слова" Sputnik Абхазия Такие обстоятельства: Горбачев и Гонжара о Международном конкуре "Корни слова"

Школьники и студенты из Абхазии и России с 1 октября смогут принять участие в III Международном конкурсе "Корни слова" на знание абхазской и русской словесности. Мастер-классы для учеников 6-11 классов проходят в Сухуме, Новом Афоне, Очамчыре, Пицунде и Гудауте.О программе и целях конкурса в интервью радио Sputnik рассказали доцент департамента лингвистики факультета международных отношений СКФУ Ольга Гонжара и завкафедрой журналистики Высшей школы креативных индустрий СКФУ Андрей Горбачев. "В этом году мы немного расширили палитру номинаций. Если раньше мы просили школьников и студентов больше писать, то в этом году расширили цифровую секцию, чтобы они на камеру учились работать, чтобы они умели говорить в кадре, чтобы они читали прозу и стихи", – рассказала Гонжара. Слушайте подкаст. Проект реализуется уже третий раз в рамках сотрудничества Абхазского института гуманитарных исследований, Минпросвещения Абхазии и Северо-Кавказского федерального университета. В этом году одна из номинаций посвящена 150-летию со дня рождения Дмитрия Гулиа. Жюри конкурса возглавляет директор АбИГИ Арда Ашуба.

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