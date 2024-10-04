https://sputnik-abkhazia.ru/20241004/glavnyy-chetverg-piliya-o-pozharakh-i-problemakh-s-vodoy-v-galskom-rayone--1052466634.html

Главный четверг: Пилия о пожарах и проблемах с водой в Галском районе

Главный четверг: Пилия о пожарах и проблемах с водой в Галском районе

Sputnik Абхазия

Глава администрации Галского района Константин Пилия в программе "Главный четверг" на радио Sputnik. 04.10.2024, Sputnik Абхазия

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Главный четверг: Пилия о пожарах и проблемах с водой в Галском районе Sputnik Абхазия Главный четверг: Пилия о пожарах и проблемах с водой в Галском районе

Как справлялся с пожарами Галский район, какие работы ведутся на водоводе, как прошел ореховый сезон и каковы прогнозы на урожай цитрусовых? Эти вопросы обсудили с главой района Константином Пилия. Слушайте подкаст.

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