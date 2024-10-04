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Главный четверг: Пилия о пожарах и проблемах с водой в Галском районе
Главный четверг: Пилия о пожарах и проблемах с водой в Галском районе
Sputnik Абхазия
Глава администрации Галского района Константин Пилия в программе "Главный четверг" на радио Sputnik. 04.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-04T11:30+0300
2024-10-04T11:30+0300
2024-10-04T11:30+0300
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Главный четверг: Пилия о пожарах и проблемах с водой в Галском районе
Sputnik Абхазия
Главный четверг: Пилия о пожарах и проблемах с водой в Галском районе
Как справлялся с пожарами Галский район, какие работы ведутся на водоводе, как прошел ореховый сезон и каковы прогнозы на урожай цитрусовых? Эти вопросы обсудили с главой района Константином Пилия. Слушайте подкаст.
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подкасты, главный четверг, абхазия, галский район, аудио
подкасты, главный четверг, абхазия, галский район, аудио
Главный четверг: Пилия о пожарах и проблемах с водой в Галском районе
Глава администрации Галского района Константин Пилия в программе "Главный четверг" на радио Sputnik.
Как справлялся с пожарами Галский район, какие работы ведутся на водоводе, как прошел ореховый сезон и каковы прогнозы на урожай цитрусовых?
Эти вопросы обсудили с главой района Константином Пилия.