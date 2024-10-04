https://sputnik-abkhazia.ru/20241004/voskresshie-palmy-pavodki-i-vrediteli-saveliy-chitanava-ob-ekologii-v-abkhazii-1052480380.html

"Воскресшие" пальмы, паводки и вредители: Савелий Читанава об экологии в Абхазии

"Воскресшие" пальмы, паводки и вредители: Савелий Читанава об экологии в Абхазии

Sputnik Абхазия

О том, как ведется борьба с паводками и вредителями, в студии радио Sputnik рассказал председатель Госкомитета по экологии Абхазии Савелий Читанава. 04.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-04T18:31+0300

2024-10-04T18:31+0300

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С наступлением осени, как это бывает каждый год, реки Абхазии зачастую выходят из берегов, и это приводит к паводкам. Для того, чтобы избежать наводнения, систематически проводятся работы по укреплению русел рек и их выпрямлению, об этом в беседе с ведущим радио Sputnik рассказал председатель Госкомитета по экологии Абхазии Савелий Читанава. Он также уточнил, что такие работы каждое лето проводятся на наиболее крупных реках – Кодор, Бзыбь, Келасур, а также Басла, которая нередко затапливает близлежащие домовладения. В Абхазии также продолжается борьба с вредителями. По словам Читанава, натиск инвазивных вредителей настолько участился, что без предварительной обработки сельхозкультур получить качественную продукцию стало невозможно. В нынешнем сезоне по стране было проведено от пяти до семи обработок от этих вредителей. При этом он отметил, что наблюдается положительная тенденция в плане сокращения общего количества вредителей в Абхазии, и уже нет такой необходимости проводить механический сбор насекомых.Подробнее сморите в видео Sputnik.

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