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"Воскресшие" пальмы, паводки и вредители: Савелий Читанава об экологии в Абхазии
"Воскресшие" пальмы, паводки и вредители: Савелий Читанава об экологии в Абхазии
Sputnik Абхазия
О том, как ведется борьба с паводками и вредителями, в студии радио Sputnik рассказал председатель Госкомитета по экологии Абхазии Савелий Читанава. 04.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-04T18:31+0300
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С наступлением осени, как это бывает каждый год, реки Абхазии зачастую выходят из берегов, и это приводит к паводкам. Для того, чтобы избежать наводнения, систематически проводятся работы по укреплению русел рек и их выпрямлению, об этом в беседе с ведущим радио Sputnik рассказал председатель Госкомитета по экологии Абхазии Савелий Читанава. Он также уточнил, что такие работы каждое лето проводятся на наиболее крупных реках – Кодор, Бзыбь, Келасур, а также Басла, которая нередко затапливает близлежащие домовладения. В Абхазии также продолжается борьба с вредителями. По словам Читанава, натиск инвазивных вредителей настолько участился, что без предварительной обработки сельхозкультур получить качественную продукцию стало невозможно. В нынешнем сезоне по стране было проведено от пяти до семи обработок от этих вредителей. При этом он отметил, что наблюдается положительная тенденция в плане сокращения общего количества вредителей в Абхазии, и уже нет такой необходимости проводить механический сбор насекомых.Подробнее сморите в видео Sputnik.
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абхазия, экология, видео, мультимедиа, видео
абхазия, экология, видео, мультимедиа, видео
"Воскресшие" пальмы, паводки и вредители: Савелий Читанава об экологии в Абхазии
О том, как ведется борьба с паводками и вредителями, в студии радио Sputnik рассказал председатель Госкомитета по экологии Абхазии Савелий Читанава.
С наступлением осени, как это бывает каждый год, реки Абхазии зачастую выходят из берегов, и это приводит к паводкам. Для того, чтобы избежать наводнения, систематически проводятся работы по укреплению русел рек и их выпрямлению, об этом в беседе с ведущим радио Sputnik рассказал председатель Госкомитета по экологии Абхазии Савелий Читанава.
Он также уточнил, что такие работы каждое лето проводятся на наиболее крупных реках – Кодор, Бзыбь, Келасур, а также Басла, которая нередко затапливает близлежащие домовладения.
В Абхазии также продолжается борьба с вредителями. По словам Читанава, натиск инвазивных вредителей настолько участился, что без предварительной обработки сельхозкультур получить качественную продукцию стало невозможно.
В нынешнем сезоне по стране было проведено от пяти до семи обработок от этих вредителей. При этом он отметил, что наблюдается положительная тенденция в плане сокращения общего количества вредителей в Абхазии, и уже нет такой необходимости проводить механический сбор насекомых.
Подробнее сморите в видео Sputnik.