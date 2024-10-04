https://sputnik-abkhazia.ru/20241004/vs-rf-nanesli-29-gruppovykh-udarov-po-ukrainskim-voennym-obektam-za-nedelyu-1052481127.html

ВС РФ нанесли 29 групповых ударов по украинским военным объектам за неделю

ВС РФ нанесли 29 групповых ударов по украинским военным объектам за неделю

Sputnik Абхазия

Удары были нанесены высокоточным оружием, включая гиперзвуковые аэробаллистические ракеты "Кинжал" и ударные беспилотники. 04.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-04T19:05+0300

2024-10-04T19:05+0300

2024-10-04T19:05+0300

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СУХУМ, 4 окт - Sputnik. Российские войска нанесли 29 групповых ударов по украинским военным объектам в период с 28 сентября по 4 октября, сообщает Министерство обороны России.За указанный период были освобождены населенные пункты Макеевка в ЛНР, Вишневое в Харьковской области, Верхнекаменское, Нелеповка, Крутой Яр и Угледар в ДНР.Средствами ПВО России за неделю сбиты семь оперативно-тактических ракет ATACMS, шесть управляемых авиационных бомб Hammer, 22 снаряда HIMARS, 540 украинских беспилотников.С 28 сентября в российский плен сдались 83 украинских военных, 44 из них - во время зачистки Угледара. Всего с начала СВО уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 32816 беспилотника, 580 ЗРК, 18524 танка и других боевых бронированных машин, 1469 боевых машин РСЗО, 15569 орудий полевой артиллерии и минометов, 26915 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241004/svo-surovyy-endshpil-kurskoy-avantyury-vsu-1052470900.html

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