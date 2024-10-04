https://sputnik-abkhazia.ru/20241004/vs-rf-nanesli-29-gruppovykh-udarov-po-ukrainskim-voennym-obektam-za-nedelyu-1052481127.html
ВС РФ нанесли 29 групповых ударов по украинским военным объектам за неделю
ВС РФ нанесли 29 групповых ударов по украинским военным объектам за неделю
Sputnik Абхазия
Удары были нанесены высокоточным оружием, включая гиперзвуковые аэробаллистические ракеты "Кинжал" и ударные беспилотники. 04.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-04T19:05+0300
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СУХУМ, 4 окт - Sputnik. Российские войска нанесли 29 групповых ударов по украинским военным объектам в период с 28 сентября по 4 октября, сообщает Министерство обороны России.За указанный период были освобождены населенные пункты Макеевка в ЛНР, Вишневое в Харьковской области, Верхнекаменское, Нелеповка, Крутой Яр и Угледар в ДНР.Средствами ПВО России за неделю сбиты семь оперативно-тактических ракет ATACMS, шесть управляемых авиационных бомб Hammer, 22 снаряда HIMARS, 540 украинских беспилотников.С 28 сентября в российский плен сдались 83 украинских военных, 44 из них - во время зачистки Угледара. Всего с начала СВО уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 32816 беспилотника, 580 ЗРК, 18524 танка и других боевых бронированных машин, 1469 боевых машин РСЗО, 15569 орудий полевой артиллерии и минометов, 26915 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241004/svo-surovyy-endshpil-kurskoy-avantyury-vsu-1052470900.html
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россия, украина, новости, министерство обороны рф, донбасс
россия, украина, новости, министерство обороны рф, донбасс
ВС РФ нанесли 29 групповых ударов по украинским военным объектам за неделю
Удары были нанесены высокоточным оружием, включая гиперзвуковые аэробаллистические ракеты "Кинжал" и ударные беспилотники.
СУХУМ, 4 окт - Sputnik. Российские войска нанесли 29 групповых ударов по украинским военным объектам в период с 28 сентября по 4 октября, сообщает Министерство обороны России.
Были поражены объекты энергетики, обеспечивающие работу предприятий ВПК Украины, инфраструктура военных аэродромов, арсеналы, пункты временной дислокации подразделений ВСУ, нацформирований и иностранных наемников.
За указанный период были освобождены населенные пункты Макеевка в ЛНР, Вишневое в Харьковской области, Верхнекаменское, Нелеповка, Крутой Яр и Угледар в ДНР.
Средствами ПВО России за неделю сбиты семь оперативно-тактических ракет ATACMS, шесть управляемых авиационных бомб Hammer, 22 снаряда HIMARS, 540 украинских беспилотников.
С 28 сентября в российский плен сдались 83 украинских военных, 44 из них - во время зачистки Угледара.
Всего с начала СВО уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 32816 беспилотника, 580 ЗРК, 18524 танка и других боевых бронированных машин, 1469 боевых машин РСЗО, 15569 орудий полевой артиллерии и минометов, 26915 единиц специальной военной автомобильной техники.