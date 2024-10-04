https://sputnik-abkhazia.ru/20241004/vstrecha-sergeya-shamba-i-sergeya-lavrova-pryamaya-translyatsiya-1052472735.html

Встреча Сергея Шамба и Сергея Лаврова. Трансляция завершена

Встреча Сергея Шамба и Сергея Лаврова. Трансляция завершена

Sputnik Абхазия

Встреча глав МИД Абхазии и России Сергея Шамба и Сергея Лаврова проходит в Москве 4 октября. 04.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-04T11:59+0300

2024-10-04T11:59+0300

2024-10-04T12:13+0300

абхазия

россия

новости

мид рф

мид абхазии

сергей лавров

сергей шамба

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0a/04/1052472529_0:0:2933:1651_1920x0_80_0_0_0275ba2957b2778ebcf8e132874dc3da.jpg

Они обсудят широкий круг внешнеполитических вопросов — трансформацию системы международных отношений и региональную безопасность с акцентом на координацию подходов на Женевских дискуссиях. Для Сергея Шамба это первый рабочий визит в Россию в качестве главы внешнеполитического ведомства после назначения в 2024 году.Кроме того, сегодня состоится трехстороняя встреча глав МИД Абхазии, России и Южной Осетии.

абхазия

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, россия, новости, мид рф, мид абхазии, сергей лавров, сергей шамба, видео