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Встреча Сергея Шамба и Сергея Лаврова. Трансляция завершена
Встреча Сергея Шамба и Сергея Лаврова. Трансляция завершена
Sputnik Абхазия
Встреча глав МИД Абхазии и России Сергея Шамба и Сергея Лаврова проходит в Москве 4 октября. 04.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-04T11:59+0300
2024-10-04T11:59+0300
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Они обсудят широкий круг внешнеполитических вопросов — трансформацию системы международных отношений и региональную безопасность с акцентом на координацию подходов на Женевских дискуссиях. Для Сергея Шамба это первый рабочий визит в Россию в качестве главы внешнеполитического ведомства после назначения в 2024 году.Кроме того, сегодня состоится трехстороняя встреча глав МИД Абхазии, России и Южной Осетии.
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абхазия, россия, новости, мид рф, мид абхазии, сергей лавров, сергей шамба, видео
абхазия, россия, новости, мид рф, мид абхазии, сергей лавров, сергей шамба, видео
Встреча Сергея Шамба и Сергея Лаврова. Трансляция завершена
11:59 04.10.2024 (обновлено: 12:13 04.10.2024)
Встреча глав МИД Абхазии и России Сергея Шамба и Сергея Лаврова проходит в Москве 4 октября.
Они обсудят широкий круг внешнеполитических вопросов — трансформацию системы международных отношений и региональную безопасность с акцентом на координацию подходов на Женевских дискуссиях.
Для Сергея Шамба это первый рабочий визит в Россию в качестве главы внешнеполитического ведомства после назначения в 2024 году.
Кроме того, сегодня состоится трехстороняя встреча глав МИД Абхазии, России и Южной Осетии.