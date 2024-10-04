https://sputnik-abkhazia.ru/20241004/vzaimnyy-interes-prepodavateli-matematiki-ob-obmene-opyta-s-abkhazskimi-pedagogami--1052479245.html
Взаимный интерес: преподаватели математики об обмене опыта с абхазскими педагогами
Взаимный интерес: преподаватели математики об обмене опыта с абхазскими педагогами
Sputnik Абхазия
Центр открытого образования обучает русскому языку и методике его преподавания в Гале уже больше года. С первого сентября изменился состав программ, так как... 04.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-04T16:01+0300
2024-10-04T16:01+0300
2024-10-04T16:01+0300
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Взаимный интерес: преподаватели математики об обмене опыта с абхазскими педагогами
Sputnik Абхазия
Взаимный интерес: преподаватели математики об обмене опыта с абхазскими педагогами
Центр открытого образования обучает русскому языку и методике его преподавания в Гале уже больше года. С первого сентября изменился состав программ, так как появилась потребность изучать и другие предметы. Преподавать в школах Гала приехали педагоги Армавирского государственного педагогического университета.Как проходит учебный процесс, взаимодействие с местными педагогами, и что показал первый месяц учебного года, об этом в эфире радио Sputnik рассказали, Ольга Немых - заведующая кафедрой математики и естественно-научных дисциплин Армавирского государственного педагогического университета, кандидат педагогических наук, а также Евгения Иващенко - доцент кафедры, кандидат педагогических наук.Слушайте подкаст.
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подкасты, взаимный интерес, галский район, математика, аудио
подкасты, взаимный интерес, галский район, математика, аудио
Центр открытого образования обучает русскому языку и методике его преподавания в Гале уже больше года. С первого сентября изменился состав программ, так как появилась потребность изучать и другие предметы. Преподавать в школах Гала приехали педагоги Армавирского государственного педагогического университета.
Как проходит учебный процесс, взаимодействие с местными педагогами, и что показал первый месяц учебного года, об этом в эфире радио Sputnik рассказали, Ольга Немых - заведующая кафедрой математики и естественно-научных дисциплин Армавирского государственного педагогического университета, кандидат педагогических наук, а также Евгения Иващенко - доцент кафедры, кандидат педагогических наук.