https://sputnik-abkhazia.ru/20241005/abkhaziya-primet-uchastie-v-forume-vypusknikov-sovetskikh-i-rossiyskikh-vuzov-v-kazakhstane-1052489659.html
Абхазия примет участие в форуме выпускников советских и российских вузов в Казахстане
Абхазия примет участие в форуме выпускников советских и российских вузов в Казахстане
Sputnik Абхазия
Участниками мероприятия станут выпускники-представители системы образования и здравоохранения стран СНГ, Абхазии и Южной Осетии. 05.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-05T15:39+0300
2024-10-05T15:39+0300
2024-10-05T15:39+0300
в абхазии
абхазия
россия
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0a/05/1052488694_0:170:3040:1880_1920x0_80_0_0_3e9974aff63b149543c2f9a191f09a1f.jpg
СУХУМ, 5 окт - Sputnik, Сария Кварацхелия. Делегация из Абхазии примет участие в Международном форуме выпускников советских и российских вузов в Астане 9 и 10 октября, рассказал посол по особым поручениям МИД республики Даур Кове. По его словам, абхазская сторона получила приглашение от представительства Россотрудничества. В рамках форуме абхазская сторона планирует затронуть вопрос открытия филиала Всемирной ассоциации выпускников высших учебных заведений, добавил он.
абхазия
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0a/05/1052488694_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_259c5bc825df8ac378d4b47286632cc1.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, россия
Абхазия примет участие в форуме выпускников советских и российских вузов в Казахстане
Участниками мероприятия станут выпускники-представители системы образования и здравоохранения стран СНГ, Абхазии и Южной Осетии.
СУХУМ, 5 окт - Sputnik, Сария Кварацхелия. Делегация из Абхазии примет участие в Международном форуме выпускников советских и российских вузов в Астане 9 и 10 октября, рассказал посол по особым поручениям МИД республики Даур Кове.
По его словам, абхазская сторона получила приглашение от представительства Россотрудничества.
“В форуме примут участие представители и руководители образовательных и медицинских организаций, органов государственной власти. Это хорошее мероприятие. Сама ассоциация советских и российских выпускников была создана в 1992 году, она объединяет всех иностранных выпускников, которые учились в этих университетах”, - отметил Кове.
В рамках форуме абхазская сторона планирует затронуть вопрос открытия филиала Всемирной ассоциации выпускников высших учебных заведений, добавил он.