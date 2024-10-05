https://sputnik-abkhazia.ru/20241005/abkhaziya-primet-uchastie-v-forume-vypusknikov-sovetskikh-i-rossiyskikh-vuzov-v-kazakhstane-1052489659.html

Абхазия примет участие в форуме выпускников советских и российских вузов в Казахстане

Абхазия примет участие в форуме выпускников советских и российских вузов в Казахстане

Sputnik Абхазия

Участниками мероприятия станут выпускники-представители системы образования и здравоохранения стран СНГ, Абхазии и Южной Осетии. 05.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-05T15:39+0300

2024-10-05T15:39+0300

2024-10-05T15:39+0300

в абхазии

абхазия

россия

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СУХУМ, 5 окт - Sputnik, Сария Кварацхелия. Делегация из Абхазии примет участие в Международном форуме выпускников советских и российских вузов в Астане 9 и 10 октября, рассказал посол по особым поручениям МИД республики Даур Кове. По его словам, абхазская сторона получила приглашение от представительства Россотрудничества. В рамках форуме абхазская сторона планирует затронуть вопрос открытия филиала Всемирной ассоциации выпускников высших учебных заведений, добавил он.

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