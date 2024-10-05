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Аслан Бжания поздравил учителей с профессиональным праздником
Аслан Бжания поздравил учителей с профессиональным праздником
Sputnik Абхазия
День учителя ежегодно отмечается во многих странах, включая Абхазию и Россию, 5 октября. 05.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-05T10:24+0300
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СУХУМ, 5 окт - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил учителей с профессиональным праздником, сообщает пресс-служба главы государства. Он отметил, что работа учителей определяет будущее страны и выразил им благодарность за нелегкий труд. "Благодаря вашему терпению и самоотверженности молодое поколение получает мощный старт для своего развития и успешной жизни", — говорится в тексте. Бжания добавил, что государство продолжит улучшать систему образования, поддерживать учителей и педагогов.
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абхазия, школа, день учителя, президент
абхазия, школа, день учителя, президент
Аслан Бжания поздравил учителей с профессиональным праздником
День учителя ежегодно отмечается во многих странах, включая Абхазию и Россию, 5 октября.
СУХУМ, 5 окт - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил учителей с профессиональным праздником, сообщает пресс-служба главы государства.
Он отметил, что работа учителей определяет будущее страны и выразил им благодарность за нелегкий труд.
"Благодаря вашему терпению и самоотверженности молодое поколение получает мощный старт для своего развития и успешной жизни", — говорится в тексте.
Бжания добавил, что государство продолжит улучшать систему образования, поддерживать учителей и педагогов.