https://sputnik-abkhazia.ru/20241005/aslan-bzhaniya-pozdravil-uchiteley-s-professionalnym-prazdnikom--1052487466.html

Аслан Бжания поздравил учителей с профессиональным праздником

Аслан Бжания поздравил учителей с профессиональным праздником

Sputnik Абхазия

День учителя ежегодно отмечается во многих странах, включая Абхазию и Россию, 5 октября. 05.10.2024, Sputnik Абхазия

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в абхазии

абхазия

школа

день учителя

президент

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СУХУМ, 5 окт - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил учителей с профессиональным праздником, сообщает пресс-служба главы государства. Он отметил, что работа учителей определяет будущее страны и выразил им благодарность за нелегкий труд. "Благодаря вашему терпению и самоотверженности молодое поколение получает мощный старт для своего развития и успешной жизни", — говорится в тексте. Бжания добавил, что государство продолжит улучшать систему образования, поддерживать учителей и педагогов.

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