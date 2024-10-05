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Геращенко: США видят, что победы Украины быть не может, но идет торг

Геращенко: США видят, что победы Украины быть не может, но идет торг

Sputnik Абхазия

Так называемый "план победы" Украины – это всего лишь повод для торга западных стран в попытке найти выход из украинского конфликта, считает политический... 05.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-05T12:37+0300

2024-10-05T12:37+0300

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Геращенко: США видят, что победы Украины быть не может, но идет торг Sputnik Абхазия Геращенко: США видят, что победы Украины быть не может, но идет торг

Так называемый "план победы" Украины – это всего лишь повод для торга западных стран в попытке найти выход из украинского конфликта, считает политический эксперт, председатель Координационного совета организаций российских соотечественников Андрей Геращенко.Предложенный Украиной "план победы" предполагает действия третьих стран, об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель госдепа США Мэттью Миллер.Он также отметил, что не будет раскрывать подробности "плана", предоставив Украине самой говорить о своих инициативах."По сути дела, спецоперация продолжается третий год. Если бы не помощь западных стран, у Украины не было бы ни одного шанса. Но нужно понимать, что огромная прослойка в руководстве Украины, помимо самого Зеленского, живут этой войной, если она завершится, политического будущего у всех тех, кто составляет киевскую хунту, его просто нет. Война не может завершиться победой Украины по определению, Россия – крупное ядерное государство, и все эти "планы победы" – это не более чем замки на песке, по сути это продолжение убийства мирных украинцев и продление агонии режима", – сказал Геращенко на Sputnik Беларусь.По его мнению, Зеленский и его окружение прекрасно понимают, что в итоге им придется уезжать, бежать с капиталами, и они на это и рассчитывают."США тоже ситуацию видят, они видят, что никакой победы Украины быть не может, но сейчас идет торг, американцы пытаются путем преференций и договоренностей с определенными правительствами добиться по крайней мере если не полной поддержки этого мирного плана, то хотя бы чтобы эти страны против не высказывались. Сделать хотя бы видимость международной поддержки этого "мирного" плана и выйти на какие-то договоренности", – отметил Геращенко.

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