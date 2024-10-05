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К новым вершинам: как абхазы покорили высочайшую точку Африки
К новым вершинам: как абхазы покорили высочайшую точку Африки
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30 сентября абхазские альпинисты взошли на высочайшую точку Африки. Покорение Килиманджаро они приурочили ко Дню Победы и Независимости Абхазии.О восхождении в... 05.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-05T21:37+0300
2024-10-05T21:37+0300
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30 сентября абхазские альпинисты взошли на высочайшую точку Африки. Покорение Килиманджаро они приурочили ко Дню Победы и Независимости Абхазии.О восхождении в эфире радио Sputnik рассказал участник экспедиции Арсоу Хашба.Идея покорить Килиманджаро пришла после того, как абхазские альпинисты в 2023 году покорили Эльбрус. На протяжении полугода они готовились к новой вершине.Подготовка началась в апреле. 24 сентября группы выехала из Абхазии. На вершину Килиманджаро они поднялись на 6-7 дней.Подробнее в видео Sputnik.
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абхазия, новости, альпинисты, видео, мультимедиа, видео
абхазия, новости, альпинисты, видео, мультимедиа, видео
К новым вершинам: как абхазы покорили высочайшую точку Африки
30 сентября абхазские альпинисты взошли на высочайшую точку Африки. Покорение Килиманджаро они приурочили ко Дню Победы и Независимости Абхазии.
О восхождении в эфире радио Sputnik рассказал участник экспедиции Арсоу Хашба.
Идея покорить Килиманджаро пришла после того, как абхазские альпинисты в 2023 году покорили Эльбрус. На протяжении полугода они готовились к новой вершине.
Подготовка началась в апреле. 24 сентября группы выехала из Абхазии. На вершину Килиманджаро они поднялись на 6-7 дней.
Подробнее в видео Sputnik.