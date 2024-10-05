https://sputnik-abkhazia.ru/20241005/k-novym-vershinam-kak-abkhazy-pokorili-vysochayshuyu-tochku-afriki-1052492019.html

К новым вершинам: как абхазы покорили высочайшую точку Африки

К новым вершинам: как абхазы покорили высочайшую точку Африки

Sputnik Абхазия

30 сентября абхазские альпинисты взошли на высочайшую точку Африки. Покорение Килиманджаро они приурочили ко Дню Победы и Независимости Абхазии.О восхождении в... 05.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-05T21:37+0300

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30 сентября абхазские альпинисты взошли на высочайшую точку Африки. Покорение Килиманджаро они приурочили ко Дню Победы и Независимости Абхазии.О восхождении в эфире радио Sputnik рассказал участник экспедиции Арсоу Хашба.Идея покорить Килиманджаро пришла после того, как абхазские альпинисты в 2023 году покорили Эльбрус. На протяжении полугода они готовились к новой вершине.Подготовка началась в апреле. 24 сентября группы выехала из Абхазии. На вершину Килиманджаро они поднялись на 6-7 дней.Подробнее в видео Sputnik.

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