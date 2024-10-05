https://sputnik-abkhazia.ru/20241005/sukhum-i-groznyy-stali-gorodami-pobratimami-1052491304.html

Сухум и Грозный стали городами-побратимами

Сухум и Грозный стали городами-побратимами

Sputnik Абхазия

Делегация из абхазской столицы находится в Чечне на праздновании 206-летия Грозного. 05.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-05T19:35+0300

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2024-10-05T19:35+0300

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СУХУМ, 5 окт - Sputnik. Сухум и Грозный стали городами-побратимами, сообщает пресс-служба администрации столицы Абхазии. Соглашение подписали глава сухумской администрации Беслан Эшба и мэр чеченской столицы Хас-Магомед Кадыров. "В соглашении отмечается, что стороны придают большое значение созданию условий для открытого диалога, партнерства и расширения взаимовыгодных контактов, обмену опытом и реализации совместных проектов в интересах жителей города Грозного и города Сухум", - говорится в публикации.Города будут сотрудничать в научно-технической, образовательной, культурной, гуманитарной и экономической областях, в сферах спорта и туризма.

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