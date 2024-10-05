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Сухум и Грозный стали городами-побратимами
Сухум и Грозный стали городами-побратимами
Sputnik Абхазия
Делегация из абхазской столицы находится в Чечне на праздновании 206-летия Грозного. 05.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-05T19:35+0300
2024-10-05T19:35+0300
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СУХУМ, 5 окт - Sputnik. Сухум и Грозный стали городами-побратимами, сообщает пресс-служба администрации столицы Абхазии. Соглашение подписали глава сухумской администрации Беслан Эшба и мэр чеченской столицы Хас-Магомед Кадыров. "В соглашении отмечается, что стороны придают большое значение созданию условий для открытого диалога, партнерства и расширения взаимовыгодных контактов, обмену опытом и реализации совместных проектов в интересах жителей города Грозного и города Сухум", - говорится в публикации.Города будут сотрудничать в научно-технической, образовательной, культурной, гуманитарной и экономической областях, в сферах спорта и туризма.
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абхазия, россия, сухум, грозный, чечня, новости
абхазия, россия, сухум, грозный, чечня, новости
Сухум и Грозный стали городами-побратимами
Делегация из абхазской столицы находится в Чечне на праздновании 206-летия Грозного.
СУХУМ, 5 окт - Sputnik.
Сухум и Грозный стали городами-побратимами, сообщает
пресс-служба администрации столицы Абхазии.
Соглашение подписали глава сухумской администрации Беслан Эшба и мэр чеченской столицы Хас-Магомед Кадыров.
"В соглашении отмечается, что стороны придают большое значение созданию условий для открытого диалога, партнерства и расширения взаимовыгодных контактов, обмену опытом и реализации совместных проектов в интересах жителей города Грозного и города Сухум", - говорится в публикации.
Города будут сотрудничать в научно-технической, образовательной, культурной, гуманитарной и экономической областях, в сферах спорта и туризма.