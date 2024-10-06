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Бжания о III Международном фестивале "Оpera Viva": большой подарок для абхазской публики
Бжания о III Международном фестивале "Оpera Viva": большой подарок для абхазской публики
Sputnik Абхазия
О сюрпризах III Международного оперного фестиваля "Оpera Viva", в интервью радио Sputnik рассказала его организатор, Народная артистка Абхазии Нинель Бжания. 06.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-06T12:30+0300
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Бжания о III Международном фестивале "Оpera Viva": большой подарок для абхазской публики
Sputnik Абхазия
Бжания о III Международном фестивале "Оpera Viva": большой подарок для абхазской публики
III Международный оперный фестиваль "Оpera Viva" пройдет в Абхазии с 9 по 10 октября 9 октября, в 19.00 в Абхазской государственной филармонии им. Р. Гумба прозвучат всемирно известные произведения великих композиторов классиков- Вивальди, Беллини, Моцарта, Верди и других авторов. Перед абхазской публикой выступят: Государственный Камерный оркестр Республики Абхазия под руководством главного дирижёра, народного артиста Абхазия Давида Терзяна, Государственная капелла Москвы им. Вадима Судакова под руководством главного дирижёра, заслуженного артиста Российской Федерации, заслуженного артиста Республики Абхазия Анатолия Судакова, Государственная Хоровая капелла Республики Абхазия под руководством главного дирижёра, народного артиста Республики Абхазия Нодара Чанба. Солисты: заслуженная артистка Республики Абхазия Кристина Эшба, Нана Черкезия (Абхазия), Алхас Ферзба (Абхазия) , Шанжун Цзян (Китай) и Александр Чернов (Россия).О самом фестивале, о его значении, в интервью радио Sputnik рассказала Народная артистка Абхазии Нинель Бжания.Слушайте подкаст.
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Бжания о III Международном фестивале "Оpera Viva": большой подарок для абхазской публики
12:30 06.10.2024 (обновлено: 18:27 06.10.2024)
О сюрпризах III Международного оперного фестиваля "Оpera Viva", в интервью радио Sputnik рассказала его организатор, Народная артистка Абхазии Нинель Бжания.
III Международный оперный фестиваль "Оpera Viva" пройдет в Абхазии с 9 по 10 октября 9 октября, в 19.00 в Абхазской государственной филармонии им. Р. Гумба прозвучат всемирно известные произведения великих композиторов классиков- Вивальди, Беллини, Моцарта, Верди и других авторов. Перед абхазской публикой выступят: Государственный Камерный оркестр Республики Абхазия под руководством главного дирижёра, народного артиста Абхазия Давида Терзяна, Государственная капелла Москвы им. Вадима Судакова под руководством главного дирижёра, заслуженного артиста Российской Федерации, заслуженного артиста Республики Абхазия Анатолия Судакова, Государственная Хоровая капелла Республики Абхазия под руководством главного дирижёра, народного артиста Республики Абхазия Нодара Чанба. Солисты: заслуженная артистка Республики Абхазия Кристина Эшба, Нана Черкезия (Абхазия), Алхас Ферзба (Абхазия) , Шанжун Цзян (Китай) и Александр Чернов (Россия).
О самом фестивале, о его значении, в интервью радио Sputnik рассказала Народная артистка Абхазии Нинель Бжания.
"Для нас очень важно сохранять классические музыкальные традиции, популяризировать классическую музыку. Все наши проекты направлены, прежде всего, именно на молодых слушателей, мы всегда рады их присутствию в зале. Этот фестиваль будет отличаться тем, что в основном будет звучать итальянская музыка. Мы решили выбрать самые лучшие образцы итальянских композиторов. Это такой большой подарок для абхазской публики", - рассказала Бжания.