Бжания о III Международном фестивале "Оpera Viva": большой подарок для абхазской публики

"Для нас очень важно сохранять классические музыкальные традиции, популяризировать классическую музыку. Все наши проекты направлены, прежде всего, именно на молодых слушателей, мы всегда рады их присутствию в зале. Этот фестиваль будет отличаться тем, что в основном будет звучать итальянская музыка. Мы решили выбрать самые лучшие образцы итальянских композиторов. Это такой большой подарок для абхазской публики", - рассказала Бжания.