https://sputnik-abkhazia.ru/20241006/dopolnitelnoe-vremya-gergedava-o-turnire-po-muaytay-v-abkhazii--1052463073.html

Дополнительное время: Гергедава о турнире по муайтай в Абхазии

Дополнительное время: Гергедава о турнире по муайтай в Абхазии

Sputnik Абхазия

Президент Федерации тайского бокса республики Абхазия Теймураз Гергедава в программе "Дополнительное время" на радио Sputnik. 06.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-06T19:30+0300

2024-10-06T19:30+0300

2024-10-06T19:30+0300

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Дополнительное время: Гергедава о турнире по муайтай в Абхазии Sputnik Абхазия Дополнительное время: Гергедава о турнире по муайтай в Абхазии

В поселке Агудзера в конце сентября прошел открытый республиканский турнир по муайтай, посвященный Дню победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-199 годов. В рамках турнира также прошли бои без правил. Президент Федерации тайского бокса республики Абхазия Теймураз Гергедава рассказал, что решили провести турнир в Агудзере потому, что в последнее время молодежь в поселке все больше вовлекается в спорт. Слушайте подкаст.

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