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Дополнительное время: Гергедава о турнире по муайтай в Абхазии
Дополнительное время: Гергедава о турнире по муайтай в Абхазии
Sputnik Абхазия
Президент Федерации тайского бокса республики Абхазия Теймураз Гергедава в программе "Дополнительное время" на радио Sputnik. 06.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-06T19:30+0300
2024-10-06T19:30+0300
2024-10-06T19:30+0300
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Дополнительное время: Гергедава о турнире по муайтай в Абхазии
Sputnik Абхазия
Дополнительное время: Гергедава о турнире по муайтай в Абхазии
В поселке Агудзера в конце сентября прошел открытый республиканский турнир по муайтай, посвященный Дню победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-199 годов. В рамках турнира также прошли бои без правил. Президент Федерации тайского бокса республики Абхазия Теймураз Гергедава рассказал, что решили провести турнир в Агудзере потому, что в последнее время молодежь в поселке все больше вовлекается в спорт. Слушайте подкаст.
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подкасты, дополнительное время, аудио
подкасты, дополнительное время, аудио
Дополнительное время: Гергедава о турнире по муайтай в Абхазии
Президент Федерации тайского бокса республики Абхазия Теймураз Гергедава в программе "Дополнительное время" на радио Sputnik.
В поселке Агудзера в конце сентября прошел открытый республиканский турнир по муайтай, посвященный Дню победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-199 годов. В рамках турнира также прошли бои без правил.
Президент Федерации тайского бокса республики Абхазия Теймураз Гергедава рассказал, что решили провести турнир в Агудзере потому, что в последнее время молодежь в поселке все больше вовлекается в спорт.