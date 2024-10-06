https://sputnik-abkhazia.ru/20241006/kulturnaya-afisha-abkhazii-festival-opera-viva-spektakli-i-kontsert-organnoy-muzyki-1052494585.html
Культурная афиша Абхазии: фестиваль "Opera Viva", спектакли и концерт органной музыки
Культурная афиша Абхазии: фестиваль "Opera Viva", спектакли и концерт органной музыки
Sputnik Абхазия
Афиша культурных событий в Абхазии с 7 по 13 октября. Читайте и планируйте свой отдых на неделе. 06.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-06T18:40+0300
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Афиша культурных событий в Абхазии с 7 по 13 октября. Читайте и планируйте свой отдых на неделе. Sputnik Абхазская госфилармония 9 октября в 19:00 – открытие III Международного оперного фестиваля "Opera Viva". 10 октября в 17:00 – концерт Государственной капеллы имени Вадима Судакова в рамках III Международного оперного фестиваля "Opera Viva". Абхазский драмтеатр 9 октября в 19:00 – спектакль "Кто из нас глухой". 11 октября в 19:00 – моноспектакль режиссера Гудисы Тодуа "Rock-n-roll на скамейке". Главную и единственную роль исполняет Гунда Ажиба. Абхазский молодежный театр 7 октября в 19:00 – спектакль "Старший сын". РУСДРАМ 7 октября в 19:00 – спектакль "Кьоджинские перепалки". 8 октября в 19:00 – спектакль "Последний из ушедших". 9 октября в 19:00 – спектакль "Визит старой дамы". 10 октября в 19:00 – психологический спектакль "Метод".Пицундский концертный зал 8, 11 и 13 октября в 17:00 – концерт органной музыки в исполнении Заслуженного артиста Абхазии Луки Гаделия.
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культура, абхазия, сухум, пицунда
культура, абхазия, сухум, пицунда
Афиша культурных событий в Абхазии с 7 по 13 октября. Читайте и планируйте свой отдых на неделе.
9 октября в 19:00 – открытие III Международного оперного фестиваля "Opera Viva".
10 октября в 17:00 – концерт Государственной капеллы имени Вадима Судакова в рамках III Международного оперного фестиваля "Opera Viva".
9 октября в 19:00 – спектакль "Кто из нас глухой".
11 октября в 19:00 – моноспектакль режиссера Гудисы Тодуа "Rock-n-roll на скамейке". Главную и единственную роль исполняет Гунда Ажиба.
Абхазский молодежный театр
7 октября в 19:00 – спектакль "Старший сын".
7 октября в 19:00 – спектакль "Кьоджинские перепалки".
8 октября в 19:00 – спектакль "Последний из ушедших".
9 октября в 19:00 – спектакль "Визит старой дамы".
10 октября в 19:00 – психологический спектакль "Метод".
Пицундский концертный зал
8, 11 и 13 октября в 17:00 – концерт органной музыки в исполнении Заслуженного артиста Абхазии Луки Гаделия.