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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20241006/kulturnaya-afisha-abkhazii-festival-opera-viva-spektakli-i-kontsert-organnoy-muzyki-1052494585.html
Культурная афиша Абхазии: фестиваль "Opera Viva", спектакли и концерт органной музыки
Культурная афиша Абхазии: фестиваль "Opera Viva", спектакли и концерт органной музыки
Sputnik Абхазия
Афиша культурных событий в Абхазии с 7 по 13 октября. Читайте и планируйте свой отдых на неделе. 06.10.2024, Sputnik Абхазия
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Афиша культурных событий в Абхазии с 7 по 13 октября. Читайте и планируйте свой отдых на неделе. Sputnik Абхазская госфилармония 9 октября в 19:00 – открытие III Международного оперного фестиваля "Opera Viva". 10 октября в 17:00 – концерт Государственной капеллы имени Вадима Судакова в рамках III Международного оперного фестиваля "Opera Viva". Абхазский драмтеатр 9 октября в 19:00 – спектакль "Кто из нас глухой". 11 октября в 19:00 – моноспектакль режиссера Гудисы Тодуа "Rock-n-roll на скамейке". Главную и единственную роль исполняет Гунда Ажиба. Абхазский молодежный театр 7 октября в 19:00 – спектакль "Старший сын". РУСДРАМ 7 октября в 19:00 – спектакль "Кьоджинские перепалки". 8 октября в 19:00 – спектакль "Последний из ушедших". 9 октября в 19:00 – спектакль "Визит старой дамы". 10 октября в 19:00 – психологический спектакль "Метод".Пицундский концертный зал 8, 11 и 13 октября в 17:00 – концерт органной музыки в исполнении Заслуженного артиста Абхазии Луки Гаделия.
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Культурная афиша Абхазии: фестиваль "Opera Viva", спектакли и концерт органной музыки

18:40 06.10.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук II Международный оперный фестиваль "Opera Viva"
II Международный оперный фестиваль Opera Viva - Sputnik Абхазия, 1920, 06.10.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Афиша культурных событий в Абхазии с 7 по 13 октября. Читайте и планируйте свой отдых на неделе.
Sputnik

Абхазская госфилармония

9 октября в 19:00 – открытие III Международного оперного фестиваля "Opera Viva".
10 октября в 17:00 – концерт Государственной капеллы имени Вадима Судакова в рамках III Международного оперного фестиваля "Opera Viva".

Абхазский драмтеатр

9 октября в 19:00 – спектакль "Кто из нас глухой".
11 октября в 19:00 – моноспектакль режиссера Гудисы Тодуа "Rock-n-roll на скамейке". Главную и единственную роль исполняет Гунда Ажиба.

Абхазский молодежный театр

7 октября в 19:00 – спектакль "Старший сын".

РУСДРАМ

7 октября в 19:00 – спектакль "Кьоджинские перепалки".
8 октября в 19:00 – спектакль "Последний из ушедших".
9 октября в 19:00 – спектакль "Визит старой дамы".
10 октября в 19:00 – психологический спектакль "Метод".

Пицундский концертный зал

8, 11 и 13 октября в 17:00 – концерт органной музыки в исполнении Заслуженного артиста Абхазии Луки Гаделия.
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