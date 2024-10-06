https://sputnik-abkhazia.ru/20241006/matematicheskoe-sochetanie-o-novykh-metodikakh-prepodavaniya-rasskazali-v-sputnik--1052494910.html

Математическое сочетание: о новых методиках преподавания рассказали в Sputnik

Математическое сочетание: о новых методиках преподавания рассказали в Sputnik

Sputnik Абхазия

Центр открытого образования по обучению русскому языку и методике его преподавания был запущен в Галском районе в 2023 году. 06.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-06T16:15+0300

2024-10-06T16:15+0300

2024-10-06T18:27+0300

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Больше года назад в Гале был запущен Центр открытого образования по обучению русскому языку и методике его преподавания. С 1 сентября 2024 года состав программы был изменен и дополнен направлением "математика и физика в фокусе". Российские педагоги обучают абхазских коллег новым методикам преподавания математики в сочетании с другими науками – экология, биология, алгебра, физика, география и прочее. В последние две недели педагоги галских школ приняли участие в программе по "обучению математической грамотности", а дети стали частью программы "математическая мастерская". Абхазским учителям интересны новые методические приемы и инновационные технологии, отметила доцент кафедры математики и естественно-научных дисциплин Армавирского государственного педагогического университета Евгения Иващенко. Более того, коллеги из республики делятся своими предложениями по расширению программ и высказывают свои предпочтения по поводу того, как еще они хотели бы применять точные науки в своей деятельности.

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