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Математическое сочетание: о новых методиках преподавания рассказали в Sputnik
Математическое сочетание: о новых методиках преподавания рассказали в Sputnik
Sputnik Абхазия
Центр открытого образования по обучению русскому языку и методике его преподавания был запущен в Галском районе в 2023 году. 06.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-06T16:15+0300
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Больше года назад в Гале был запущен Центр открытого образования по обучению русскому языку и методике его преподавания. С 1 сентября 2024 года состав программы был изменен и дополнен направлением "математика и физика в фокусе". Российские педагоги обучают абхазских коллег новым методикам преподавания математики в сочетании с другими науками – экология, биология, алгебра, физика, география и прочее. В последние две недели педагоги галских школ приняли участие в программе по "обучению математической грамотности", а дети стали частью программы "математическая мастерская". Абхазским учителям интересны новые методические приемы и инновационные технологии, отметила доцент кафедры математики и естественно-научных дисциплин Армавирского государственного педагогического университета Евгения Иващенко. Более того, коллеги из республики делятся своими предложениями по расширению программ и высказывают свои предпочтения по поводу того, как еще они хотели бы применять точные науки в своей деятельности.
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видео, мультимедиа, галский район, абхазия, россия, дети, школы, учителя, образование, видео
Математическое сочетание: о новых методиках преподавания рассказали в Sputnik
16:15 06.10.2024 (обновлено: 18:27 06.10.2024)
Центр открытого образования по обучению русскому языку и методике его преподавания был запущен в Галском районе в 2023 году.
Больше года назад в Гале был запущен Центр открытого образования по обучению русскому языку и методике его преподавания.
С 1 сентября 2024 года состав программы был изменен и дополнен направлением "математика и физика в фокусе".
Российские педагоги обучают абхазских коллег новым методикам преподавания математики в сочетании с другими науками – экология, биология, алгебра, физика, география и прочее.
В последние две недели педагоги галских школ приняли участие в программе по "обучению математической грамотности", а дети стали частью программы "математическая мастерская".
Абхазским учителям интересны новые методические приемы и инновационные технологии, отметила доцент кафедры математики и естественно-научных дисциплин Армавирского государственного педагогического университета Евгения Иващенко.
Более того, коллеги из республики делятся своими предложениями по расширению программ и высказывают свои предпочтения по поводу того, как еще они хотели бы применять точные науки в своей деятельности.