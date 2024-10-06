https://sputnik-abkhazia.ru/20241006/podelitsya-opytom-rossiyskie-zhurnalisty-ob-itogakh-mediashkoly-v-sukhume-1052492267.html

Поделиться опытом: российские журналисты об итогах медиашколы в Сухуме

Поделиться опытом: российские журналисты об итогах медиашколы в Сухуме

Sputnik Абхазия

Спикеры медиашколы для молодых и начинающих журналистов Гузель Камаева и Ирина Прокопьева в интервью Sputnik рассказали об итогах мастер-классов в Доме Москвы. 06.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-06T15:34+0300

2024-10-06T15:34+0300

2024-10-06T15:34+0300

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Как рассказала психолог, автор и ведущая курса публичных выступлений Ирина Прокопьева, одна из тем, которую обсуждали в медиашколе, касалась особенностей интервьюирования, того, как сделать так, чтобы люди хотели отвечать на вопросы журналиста. Спикеры медиашколы также уделили внимание и сторителлингу – умению рассказывать историю. С молодыми абхазскими журналистами поделились секретами успешных публичных выступлений и создания текстового и видеоконтента. Медиашкола проходила 2 и 3 октября в "Доме Москвы" в Сухуме. В мастер-классах приняли участие 55 человек – студенты, работники СМИ и пресс-служб республики. Sputnik Абхазия в медиашколе представляли выпускающий редактор радио Альбина Жиба и бильд-редактор Марианна Кубрава.

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