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Поделиться опытом: российские журналисты об итогах медиашколы в Сухуме
Поделиться опытом: российские журналисты об итогах медиашколы в Сухуме
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Спикеры медиашколы для молодых и начинающих журналистов Гузель Камаева и Ирина Прокопьева в интервью Sputnik рассказали об итогах мастер-классов в Доме Москвы. 06.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-06T15:34+0300
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Как рассказала психолог, автор и ведущая курса публичных выступлений Ирина Прокопьева, одна из тем, которую обсуждали в медиашколе, касалась особенностей интервьюирования, того, как сделать так, чтобы люди хотели отвечать на вопросы журналиста. Спикеры медиашколы также уделили внимание и сторителлингу – умению рассказывать историю. С молодыми абхазскими журналистами поделились секретами успешных публичных выступлений и создания текстового и видеоконтента. Медиашкола проходила 2 и 3 октября в "Доме Москвы" в Сухуме. В мастер-классах приняли участие 55 человек – студенты, работники СМИ и пресс-служб республики. Sputnik Абхазия в медиашколе представляли выпускающий редактор радио Альбина Жиба и бильд-редактор Марианна Кубрава.
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абхазия, новости, россия, видео, мультимедиа, видео
Поделиться опытом: российские журналисты об итогах медиашколы в Сухуме
Спикеры медиашколы для молодых и начинающих журналистов Гузель Камаева и Ирина Прокопьева в интервью Sputnik рассказали об итогах мастер-классов в Доме Москвы.
Как рассказала психолог, автор и ведущая курса публичных выступлений Ирина Прокопьева, одна из тем, которую обсуждали в медиашколе, касалась особенностей интервьюирования, того, как сделать так, чтобы люди хотели отвечать на вопросы журналиста.
Спикеры медиашколы также уделили внимание и сторителлингу – умению рассказывать историю. С молодыми абхазскими журналистами поделились секретами успешных публичных выступлений и создания текстового и видеоконтента.
Медиашкола проходила 2 и 3 октября в "Доме Москвы" в Сухуме. В мастер-классах приняли участие 55 человек – студенты, работники СМИ и пресс-служб республики. Sputnik Абхазия в медиашколе представляли выпускающий редактор радио Альбина Жиба и бильд-редактор Марианна Кубрава.