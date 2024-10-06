Вооруженные силы России нанесли поражение базе горючего в районе Одессы
13:00 06.10.2024 (обновлено: 14:47 06.10.2024)
© Sputnik / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Град" Южной группировки войск
© Sputnik / Михаил Воскресенский/
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СУХУМ, 6 окт - Sputnik. Вооруженные силы России нанесли поражение базе горючего в районе Одессы, инфраструктуре аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области Украины, сообщили в Минобороны.
Сводка Минобороны России:
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России нанесено поражение базе горючего в районе города Одесса, инфраструктуре аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области, а также пунктам управления беспилотными летательными аппаратами, скоплениям живой силы и военной техники противника в 137 районах.
Средствами противовоздушной обороны сбиты три реактивных снаряда HIMARS производства США и 68 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 32939 беспилотных летательных аппаратов, 580 зенитных ракетных комплексов, 18532 танка и других боевых бронированных машин, 1469 боевых машин реактивных систем залпового огня, 15680 орудий полевой артиллерии и минометов, 26973 единицы специальной военной автомобильной техники.