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Бутба рассказал, как проходит прием фруктов на овощехранилище в Гулрыпше
Бутба рассказал, как проходит прием фруктов на овощехранилище в Гулрыпше
Sputnik Абхазия
Как идет процесс закупки у населения сезонных фруктов – фейхоа и цитрусовых, какой объем продукции уже принят и каковы перспективы сезона, об этом в эфире... 07.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-07T17:10+0300
2024-10-07T17:10+0300
2024-10-07T17:10+0300
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Бутба рассказал, как проходит прием фруктов на овощехранилище в Гулрыпше
Sputnik Абхазия
Бутба рассказал, как проходит прием фруктов на овощехранилище в Гулрыпше
Овощехранилище в Гулрыпше принимает сезонные фрукты. Уже начался прием фейхоа, на днях начнут брать и ранний сорт мандаринов. По словам Бутба, цена на фейхоа в этом сезоне варьируется от 80 до 200 рублей. В Гулрыпш приезжают крестьяне со всех районов Абхазии. На сегодняшний день принято около 30-40 тонн фейхоа.Бутба рассказал, как выстроена работа на овощехранилище, как готовят фрукты к экспорту. Этим летом они впервые вывезли инжир.Слушайте подкаст.
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подкасты, гулрыпшское овощехранилище, гулрыпшский район, цитрусовые, аудио
подкасты, гулрыпшское овощехранилище, гулрыпшский район, цитрусовые, аудио
Бутба рассказал, как проходит прием фруктов на овощехранилище в Гулрыпше
Как идет процесс закупки у населения сезонных фруктов – фейхоа и цитрусовых, какой объем продукции уже принят и каковы перспективы сезона, об этом в эфире радио Sputnik рассказал менеджер по закупу и организации отправки Госкомпании "Абхазпродэкспорт" Даур Бутба.
Овощехранилище в Гулрыпше принимает сезонные фрукты. Уже начался прием фейхоа, на днях начнут брать и ранний сорт мандаринов. По словам Бутба, цена на фейхоа в этом сезоне варьируется от 80 до 200 рублей. В Гулрыпш приезжают крестьяне со всех районов Абхазии. На сегодняшний день принято около 30-40 тонн фейхоа.
Бутба рассказал, как выстроена работа на овощехранилище, как готовят фрукты к экспорту. Этим летом они впервые вывезли инжир.