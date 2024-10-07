https://sputnik-abkhazia.ru/20241007/butba-rasskazal-kak-prokhodit-priem-fruktov-na-ovoschekhranilische-v-gulrypshe-1052503835.html

Бутба рассказал, как проходит прием фруктов на овощехранилище в Гулрыпше

Бутба рассказал, как проходит прием фруктов на овощехранилище в Гулрыпше

Sputnik Абхазия

Как идет процесс закупки у населения сезонных фруктов – фейхоа и цитрусовых, какой объем продукции уже принят и каковы перспективы сезона, об этом в эфире... 07.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-07T17:10+0300

2024-10-07T17:10+0300

2024-10-07T17:10+0300

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гулрыпшское овощехранилище

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Бутба рассказал, как проходит прием фруктов на овощехранилище в Гулрыпше Sputnik Абхазия Бутба рассказал, как проходит прием фруктов на овощехранилище в Гулрыпше

Овощехранилище в Гулрыпше принимает сезонные фрукты. Уже начался прием фейхоа, на днях начнут брать и ранний сорт мандаринов. По словам Бутба, цена на фейхоа в этом сезоне варьируется от 80 до 200 рублей. В Гулрыпш приезжают крестьяне со всех районов Абхазии. На сегодняшний день принято около 30-40 тонн фейхоа.Бутба рассказал, как выстроена работа на овощехранилище, как готовят фрукты к экспорту. Этим летом они впервые вывезли инжир.Слушайте подкаст.

гулрыпшский район

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подкасты, гулрыпшское овощехранилище, гулрыпшский район, цитрусовые, аудио