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Бжания поздравил Путина с днем рождения
Бжания поздравил Путина с днем рождения
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 7 окт - Sputnik. Аслан Бжания поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. 07.10.2024, Sputnik Абхазия
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2024-10-07T12:00+0300
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СУХУМ, 7 окт - Sputnik. Аслан Бжания поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. Президент Абхазии назвал Путина выдающимся и авторитетным мировым лидером, под руководством которого в России произошли эпохальные перемены, преобразившие ее облик и жизнь граждан. Бжания подчеркнул, что отношения между Абхазией и Россией служат примером крепкой дружбы и взаимного уважения.
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абхазия, россия, владимир путин, аслан бжания
абхазия, россия, владимир путин, аслан бжания
Бжания поздравил Путина с днем рождения
12:00 07.10.2024 (обновлено: 13:38 07.10.2024) СУХУМ, 7 окт - Sputnik.
Аслан Бжания поздравил
президента России Владимира Путина с днем рождения.
Президент Абхазии назвал Путина выдающимся и авторитетным мировым лидером, под руководством которого в России произошли эпохальные перемены, преобразившие ее облик и жизнь граждан.
"Абхазский народ безмерно благодарен Вам за личный вклад в признание независимости Абхазии, за поддержание мира и обеспечение безопасности нашей республики, за Ваше личное участие в оказании неоценимой помощи в социально-экономическом развитии Республики Абхазия", — говорится в сообщении.
Бжания подчеркнул, что отношения между Абхазией и Россией служат примером крепкой дружбы и взаимного уважения.