https://sputnik-abkhazia.ru/20241007/bzhaniya-pozdravil-putina-s-dnem-rozhdeniya-1052503165.html

Бжания поздравил Путина с днем рождения

Бжания поздравил Путина с днем рождения

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 7 окт - Sputnik. Аслан Бжания поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. 07.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-07T12:00+0300

2024-10-07T12:00+0300

2024-10-07T13:38+0300

в абхазии

абхазия

россия

владимир путин

аслан бжания

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/02/07/1044011308_0:245:2394:1591_1920x0_80_0_0_cba45d34b5ae2871bc9f149e8b3c53eb.jpg

СУХУМ, 7 окт - Sputnik. Аслан Бжания поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. Президент Абхазии назвал Путина выдающимся и авторитетным мировым лидером, под руководством которого в России произошли эпохальные перемены, преобразившие ее облик и жизнь граждан. Бжания подчеркнул, что отношения между Абхазией и Россией служат примером крепкой дружбы и взаимного уважения.

абхазия

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, россия, владимир путин, аслан бжания