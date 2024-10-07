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Госкомпания "Абхазпродэкспорт" объявила о приеме фейхоа у населения
Госкомпания "Абхазпродэкспорт" объявила о приеме фейхоа у населения
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 7 окт - Sputnik. Госкомпания "Абхазпродэкспорт" объявила о приеме фейхоа у населения, рассказал радио Sputnik менеджер по закупу и организации отправки... 07.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-07T17:30+0300
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СУХУМ, 7 окт - Sputnik. Госкомпания "Абхазпродэкспорт" объявила о приеме фейхоа у населения, рассказал радио Sputnik менеджер по закупу и организации отправки Даур Бутба. За неделю уже приняли около 40 тонн фрукта. Через несколько дней, по словам Бутба, начнется прием ранних сортов цитрусовых. По прогнозам, госкомпания планирует вывезти за пределы республики до одной тысячи тонн фейхоа и столько же цитрусовых. На сегодняшний день, добавил Бутба, закупочная цена фейхоа варьируется от 80 до 200 рублей за килограмм. Прием продукции проходит с 10:00 до 17:00. Работники госкомпании перебирают купленный товар. Затем продукцию упаковывают и отправляют на короткое хранение в холодильник. "Когда мы набираем определенный тоннаж для отправки, вызываем машину, загружаем ее, оформляем и отправляем в Москву", - сказал Даур Бутба.Говоря об урожае хурмы он отметил, что в этом году он хуже, чем в прошлом. Причина - мраморный клоп.
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абхазия, урожай, сельхозпродукция, экономика, экспорт
абхазия, урожай, сельхозпродукция, экономика, экспорт
Госкомпания "Абхазпродэкспорт" объявила о приеме фейхоа у населения
17:30 07.10.2024 (обновлено: 19:37 07.10.2024)
СУХУМ, 7 окт - Sputnik. Госкомпания "Абхазпродэкспорт" объявила о приеме фейхоа у населения, рассказал радио Sputnik менеджер по закупу и организации отправки Даур Бутба.
За неделю уже приняли около 40 тонн фрукта. Через несколько дней, по словам Бутба, начнется прием ранних сортов цитрусовых.
"Многие люди нас уже знают, привозят нам. Мы работаем в Агудзере, взяли в аренду камеры и проводим прием фруктов. Стараемся дать людям чуть выше рыночной цены, чтобы они могли привезти к нам товар", – отметил он.
По прогнозам, госкомпания планирует вывезти за пределы республики до одной тысячи тонн фейхоа и столько же цитрусовых.
На сегодняшний день, добавил Бутба, закупочная цена фейхоа варьируется от 80 до 200 рублей за килограмм.
Прием продукции проходит с 10:00 до 17:00. Работники госкомпании перебирают купленный товар. Затем продукцию упаковывают и отправляют на короткое хранение в холодильник.
"Когда мы набираем определенный тоннаж для отправки, вызываем машину, загружаем ее, оформляем и отправляем в Москву", - сказал Даур Бутба.
Говоря об урожае хурмы он отметил, что в этом году он хуже, чем в прошлом. Причина - мраморный клоп.