https://sputnik-abkhazia.ru/20241007/khashba-o-voskhozhdenii-na-kilimandzharo-slozhno-potryasayusche-i-s-abkhazskim-tantsem-1052479611.html
Хашба о восхождении на Килиманджаро: сложно, потрясающе, с абхазским танцем
Хашба о восхождении на Килиманджаро: сложно, потрясающе, с абхазским танцем
Sputnik Абхазия
О восхождении на гору Килиманджаро, посвященном Дню Победы в ОВНА, о том, как задумывалась эта акция и насколько непростым был путь на вершину, в эфире радио... 07.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-07T10:31+0300
2024-10-07T10:31+0300
2024-10-07T10:55+0300
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Хашба о восхождении на Килиманджаро: сложно, потрясающе, с абхазским танцем
Sputnik Абхазия
Хашба о восхождении на Килиманджаро: сложно, потрясающе, с абхазским танцем
Наши соотечественники поднялись на самую высокую горную вершину Африки – гору Килиманджаро. Свое восхождение альпинисты посвятили 31-й годовщине Победы и Независимости в Отечественной войне народа Абхазии. На горной вершине четверо наших граждан Арсоу Хашба, Алхас Марколия, Саид Хашба, Астамур Мамед-оглы развернули флаг Абхазии и поздравили весь народ с праздником Победы."Это, конечно, фантастические виды, когда под тобой практически весь мир. Видно, как горизонт уходит по бокам, вниз. Земля же круглая и этот изгиб с высоты заметен. Просто потрясающе. Сложно в этот момент собрать мысли, потому что мозг практически не работает… Астамур Мамед-оглы обещал себе и нам, что станцует на пике Ухуру на высоте 5895 метров, он станцевал абхазский танец", – сказал Хашба.Полная версия беседы в аудиофайле выше.
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абхазия, африка, килиманджаро (область), горы, альпинисты, подкасты, аудио
абхазия, африка, килиманджаро (область), горы, альпинисты, подкасты, аудио
Хашба о восхождении на Килиманджаро: сложно, потрясающе, с абхазским танцем
10:31 07.10.2024 (обновлено: 10:55 07.10.2024)
О восхождении на гору Килиманджаро, посвященном Дню Победы в ОВНА, о том, как задумывалась эта акция и насколько непростым был путь на вершину, в эфире радио Sputnik рассказал участник акции, спортсмен клуба SportApsny Арсоу Хашба.
Наши соотечественники поднялись на самую высокую горную вершину Африки – гору Килиманджаро. Свое восхождение альпинисты посвятили 31-й годовщине Победы и Независимости в Отечественной войне народа Абхазии. На горной вершине четверо наших граждан Арсоу Хашба, Алхас Марколия, Саид Хашба, Астамур Мамед-оглы развернули флаг Абхазии и поздравили весь народ с праздником Победы.
"Это, конечно, фантастические виды, когда под тобой практически весь мир. Видно, как горизонт уходит по бокам, вниз. Земля же круглая и этот изгиб с высоты заметен. Просто потрясающе. Сложно в этот момент собрать мысли, потому что мозг практически не работает… Астамур Мамед-оглы обещал себе и нам, что станцует на пике Ухуру на высоте 5895 метров, он станцевал абхазский танец", – сказал Хашба.
Полная версия беседы в аудиофайле выше.