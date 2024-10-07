https://sputnik-abkhazia.ru/20241007/khashba-o-voskhozhdenii-na-kilimandzharo-slozhno-potryasayusche-i-s-abkhazskim-tantsem-1052479611.html

Хашба о восхождении на Килиманджаро: сложно, потрясающе, с абхазским танцем

Хашба о восхождении на Килиманджаро: сложно, потрясающе, с абхазским танцем

Sputnik Абхазия

О восхождении на гору Килиманджаро, посвященном Дню Победы в ОВНА, о том, как задумывалась эта акция и насколько непростым был путь на вершину, в эфире радио... 07.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-07T10:31+0300

2024-10-07T10:31+0300

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абхазия

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килиманджаро (область)

горы

альпинисты

подкасты

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Хашба о восхождении на Килиманджаро: сложно, потрясающе, с абхазским танцем Sputnik Абхазия Хашба о восхождении на Килиманджаро: сложно, потрясающе, с абхазским танцем

Наши соотечественники поднялись на самую высокую горную вершину Африки – гору Килиманджаро. Свое восхождение альпинисты посвятили 31-й годовщине Победы и Независимости в Отечественной войне народа Абхазии. На горной вершине четверо наших граждан Арсоу Хашба, Алхас Марколия, Саид Хашба, Астамур Мамед-оглы развернули флаг Абхазии и поздравили весь народ с праздником Победы."Это, конечно, фантастические виды, когда под тобой практически весь мир. Видно, как горизонт уходит по бокам, вниз. Земля же круглая и этот изгиб с высоты заметен. Просто потрясающе. Сложно в этот момент собрать мысли, потому что мозг практически не работает… Астамур Мамед-оглы обещал себе и нам, что станцует на пике Ухуру на высоте 5895 метров, он станцевал абхазский танец", – сказал Хашба.Полная версия беседы в аудиофайле выше.

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