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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241007/prodolzhenie-leta-barkhatnyy-sezon-v-sukhume-1052500743.html
Продолжение лета: бархатный сезон в Сухуме
Продолжение лета: бархатный сезон в Сухуме
Sputnik Абхазия
В Абхазии продолжаются теплые солнечные дни, дневная температура воздуха часто достигает +25-29°С 07.10.2024, Sputnik Абхазия
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Календарное лето закончилось, а солнечные дни в Абхазии нет. Несмотря на то, что температура воздуха становится на несколько градусов ниже, многие люди все еще продолжают купаться в море и загорать на пляжах.Некоторые туристы предпочитают отдыхать в республике именно в это время года, когда на улице уже не слишком жарко. Еще одно преимущество осени, за которым приезжают гости – новые краски природы.Теплые осенние дни продолжаются до середины октября, затем приходит похолодание. Как жители и гости Сухума проводят бархатный сезон на набережной столицы, смотрите в фотоленте Sputnik.
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Продолжение лета: бархатный сезон в Сухуме

13:58 07.10.2024 (обновлено: 15:08 07.10.2024)
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В Абхазии продолжаются теплые солнечные дни, дневная температура воздуха часто достигает +25-29°С
Календарное лето закончилось, а солнечные дни в Абхазии нет. Несмотря на то, что температура воздуха становится на несколько градусов ниже, многие люди все еще продолжают купаться в море и загорать на пляжах.
Некоторые туристы предпочитают отдыхать в республике именно в это время года, когда на улице уже не слишком жарко. Еще одно преимущество осени, за которым приезжают гости – новые краски природы.
Теплые осенние дни продолжаются до середины октября, затем приходит похолодание. Как жители и гости Сухума проводят бархатный сезон на набережной столицы, смотрите в фотоленте Sputnik.
© Sputnik / Томас Тхайцук

В теплые осенние дни посетители кафе предпочитают сидеть не внутри, а на свежем воздухе.

В теплые осенние дни посетители кафе предпочитают сидеть не внутри, а на свежем воздухе. - Sputnik Абхазия
1/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

В теплые осенние дни посетители кафе предпочитают сидеть не внутри, а на свежем воздухе.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Погода на руку и любителям рыбной ловли.

Погода на руку и любителям рыбной ловли. - Sputnik Абхазия
2/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Погода на руку и любителям рыбной ловли.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Погреться на осеннем солнце любят не только люди.

Погреться на осеннем солнце любят не только люди. - Sputnik Абхазия
3/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Погреться на осеннем солнце любят не только люди.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В солнечную погоду кто-то предпочитает уединение.

В солнечную погоду кто-то предпочитает уединение. - Sputnik Абхазия
4/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

В солнечную погоду кто-то предпочитает уединение.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Утренний поход на море – для многих неотъемлемая часть отдыха.

Утренний поход на море – для многих неотъемлемая часть отдыха. - Sputnik Абхазия
5/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Утренний поход на море – для многих неотъемлемая часть отдыха.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Солнечные ванны тоже никто не отменял.

Солнечные ванны тоже никто не отменял. - Sputnik Абхазия
6/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Солнечные ванны тоже никто не отменял.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Температура морской воды комфортная для купания, она доходит до +25°С. .

Температура морской воды комфортная для купания, она доходит до +25°С. . - Sputnik Абхазия
7/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Температура морской воды комфортная для купания, она доходит до +25°С. .

© Sputnik / Томас Тхайцук

Кому-то нравится просто прогуливаться по набережной.

Кому-то нравится просто прогуливаться по набережной. - Sputnik Абхазия
8/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Кому-то нравится просто прогуливаться по набережной.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Рыбак ищет место хорошего клева.

Рыбак ищет место хорошего клева. - Sputnik Абхазия
9/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Рыбак ищет место хорошего клева.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Обычно теплые осенние дни продолжаются до середины октября, затем приходит похолодание.

Обычно теплые осенние дни продолжаются до середины октября, затем приходит похолодание. - Sputnik Абхазия
10/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Обычно теплые осенние дни продолжаются до середины октября, затем приходит похолодание.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Жители и гости столицы могут прокатиться по Сухумской бухте на прогулочном судне.

Жители и гости столицы могут прокатиться по Сухумской бухте на прогулочном судне. - Sputnik Абхазия
11/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Жители и гости столицы могут прокатиться по Сухумской бухте на прогулочном судне.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В бархатный сезон в Абхазии поспевают осенние фрукты.

В бархатный сезон в Абхазии поспевают осенние фрукты. - Sputnik Абхазия
12/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

В бархатный сезон в Абхазии поспевают осенние фрукты.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Многолюдно на осенних пляжах Сухума.

Многолюдно на осенних пляжах Сухума. - Sputnik Абхазия
13/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Многолюдно на осенних пляжах Сухума.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Синоптики обещают теплые солнечные дни в октябре в Абхазии.

Синоптики обещают теплые солнечные дни в октябре в Абхазии. - Sputnik Абхазия
14/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Синоптики обещают теплые солнечные дни в октябре в Абхазии.

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