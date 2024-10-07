Продолжение лета: бархатный сезон в Сухуме

Календарное лето закончилось, а солнечные дни в Абхазии нет. Несмотря на то, что температура воздуха становится на несколько градусов ниже, многие люди все еще продолжают купаться в море и загорать на пляжах.Некоторые туристы предпочитают отдыхать в республике именно в это время года, когда на улице уже не слишком жарко. Еще одно преимущество осени, за которым приезжают гости – новые краски природы.Теплые осенние дни продолжаются до середины октября, затем приходит похолодание. Как жители и гости Сухума проводят бархатный сезон на набережной столицы, смотрите в фотоленте Sputnik.
В Абхазии продолжаются теплые солнечные дни, дневная температура воздуха часто достигает +25-29°С
Календарное лето закончилось, а солнечные дни в Абхазии нет. Несмотря на то, что температура воздуха становится на несколько градусов ниже, многие люди все еще продолжают купаться в море и загорать на пляжах.
Некоторые туристы предпочитают отдыхать в республике именно в это время года, когда на улице уже не слишком жарко. Еще одно преимущество осени, за которым приезжают гости – новые краски природы.
Теплые осенние дни продолжаются до середины октября, затем приходит похолодание. Как жители и гости Сухума проводят бархатный сезон на набережной столицы, смотрите в фотоленте Sputnik.