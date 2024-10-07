https://sputnik-abkhazia.ru/20241007/prodolzhenie-leta-barkhatnyy-sezon-v-sukhume-1052500743.html

Продолжение лета: бархатный сезон в Сухуме

Продолжение лета: бархатный сезон в Сухуме

Sputnik Абхазия

В Абхазии продолжаются теплые солнечные дни, дневная температура воздуха часто достигает +25-29°С 07.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-07T13:58+0300

2024-10-07T13:58+0300

2024-10-07T15:08+0300

в абхазии

фото

абхазия

осень

осень в абхазии

отдых в абхазии

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Календарное лето закончилось, а солнечные дни в Абхазии нет. Несмотря на то, что температура воздуха становится на несколько градусов ниже, многие люди все еще продолжают купаться в море и загорать на пляжах.Некоторые туристы предпочитают отдыхать в республике именно в это время года, когда на улице уже не слишком жарко. Еще одно преимущество осени, за которым приезжают гости – новые краски природы.Теплые осенние дни продолжаются до середины октября, затем приходит похолодание. Как жители и гости Сухума проводят бархатный сезон на набережной столицы, смотрите в фотоленте Sputnik.

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