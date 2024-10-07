https://sputnik-abkhazia.ru/20241007/proekt-mezhpravsoglasheniya-mezhdu-abkhaziey-i-rossiey-ob-investitsiyakh-obsudili-v-parlamente-1052507289.html
Проект Межправсоглашения между Абхазией и Россией об инвестициях обсудили в Парламенте
Проект Межправсоглашения между Абхазией и Россией об инвестициях обсудили в Парламенте
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СУХУМ, 7 окт - Sputnik. Проект Межправсоглашения между Абхазией и Россией об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на... 07.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-07T17:00+0300
2024-10-07T17:00+0300
2024-10-07T19:36+0300
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СУХУМ, 7 окт - Sputnik. Проект Межправсоглашения между Абхазией и Россией об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории республики обсудили в Парламенте. Встреча прошла с участием президента Аслана Бжания, главы Правительства Александра Анкваб, руководителей Минэнергетики, Минэка, Минфина и генпрокурора, сообщили в пресс-службе Народного Собрания. Отмечается, что Соглашение направлено на содействие реализации инвестиционных проектов, развитие экономики и улучшение благосостояния граждан. По словам спикера Лаши Ашуба, встреча стала одним из этапов интенсивной работы, которую ведут депутаты над проектом документа. Участники обсудили содержание Соглашения и поправки, представленные парламентариями. Работа над документом длилась почти два года, и в конце 2023 года абхазская и российская стороны завершили все внутригосударственные процедуры по его согласованию. Сейчас соглашение находится на рассмотрении Народного Собрания.
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абхазия, россия, экономика, инвестиции , политика, парламент абхазии, аслан бжания
абхазия, россия, экономика, инвестиции , политика, парламент абхазии, аслан бжания
СУХУМ, 7 окт - Sputnik. Проект Межправсоглашения между Абхазией и Россией об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории республики обсудили в Парламенте.
Встреча прошла с участием президента Аслана Бжания, главы Правительства Александра Анкваб, руководителей Минэнергетики, Минэка, Минфина и генпрокурора, сообщили
в пресс-службе Народного Собрания.
Отмечается, что Соглашение направлено на содействие реализации инвестиционных проектов, развитие экономики и улучшение благосостояния граждан.
По словам спикера Лаши Ашуба, встреча стала одним из этапов интенсивной работы, которую ведут депутаты над проектом документа.
Участники обсудили содержание Соглашения и поправки, представленные парламентариями.
"Депутаты Парламента выразили понимание, что не все предложенные ими поправки могут быть отражены в окончательном варианте Соглашения, но они считают, что есть принципиальные позиции, которые должны быть учтены в переговорном процессе по данному Соглашению до его подписания", — говорится в сообщении пресс-службы.
Работа над документом длилась почти два года, и в конце 2023 года абхазская и российская стороны завершили все внутригосударственные процедуры по его согласованию. Сейчас соглашение находится на рассмотрении Народного Собрания.