https://sputnik-abkhazia.ru/20241007/proekt-mezhpravsoglasheniya-mezhdu-abkhaziey-i-rossiey-ob-investitsiyakh-obsudili-v-parlamente-1052507289.html

Проект Межправсоглашения между Абхазией и Россией об инвестициях обсудили в Парламенте

Проект Межправсоглашения между Абхазией и Россией об инвестициях обсудили в Парламенте

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 7 окт - Sputnik. Проект Межправсоглашения между Абхазией и Россией об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на... 07.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-07T17:00+0300

2024-10-07T17:00+0300

2024-10-07T19:36+0300

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СУХУМ, 7 окт - Sputnik. Проект Межправсоглашения между Абхазией и Россией об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории республики обсудили в Парламенте. Встреча прошла с участием президента Аслана Бжания, главы Правительства Александра Анкваб, руководителей Минэнергетики, Минэка, Минфина и генпрокурора, сообщили в пресс-службе Народного Собрания. Отмечается, что Соглашение направлено на содействие реализации инвестиционных проектов, развитие экономики и улучшение благосостояния граждан. По словам спикера Лаши Ашуба, встреча стала одним из этапов интенсивной работы, которую ведут депутаты над проектом документа. Участники обсудили содержание Соглашения и поправки, представленные парламентариями. Работа над документом длилась почти два года, и в конце 2023 года абхазская и российская стороны завершили все внутригосударственные процедуры по его согласованию. Сейчас соглашение находится на рассмотрении Народного Собрания.

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абхазия, россия, экономика, инвестиции , политика, парламент абхазии, аслан бжания