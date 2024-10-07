https://sputnik-abkhazia.ru/20241007/sovremennoe-ulichnoe-osveschenie-ustanovyat-v-tkuarchale-1052506457.html

Современное уличное освещение установят в Ткуарчале

Современное уличное освещение установят в Ткуарчале

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 7 окт – Sputnik. Современное уличное освещение установят в Ткуарчале, сообщила пресс-служба президента. 07.10.2024, Sputnik Абхазия

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2024-10-07T16:00+0300

2024-10-07T17:39+0300

в абхазии

ткуарчальский район

абхазия

абхазия: благоустройство районов и городов

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СУХУМ, 7 окт – Sputnik. Современное уличное освещение установят в Ткуарчале, сообщила пресс-служба президента. Работы ведутся с середины августа на улицах Айдгылара, Абжуйская, Горького, Сосналиева, Нартаа и Гулия. Уже установлено 130 фонарей из 150 запланированных. Фонарные столбы высотой пять метров оборудованы LED-лампами мощностью 100 Вт и системой автоматического включения и выключения. Один столб стоит около 100 тысяч рублей. Финансирование осуществляется из районного бюджета. Замглавы администрации Ткуарчалского района Виталий Квициния отметил, что жители часто жаловались на отсутствие освещения. По его словам, старые фонари были установлены около 35-50 лет назад.

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Sputnik Абхазия

ткуарчальский район, абхазия, абхазия: благоустройство районов и городов