https://sputnik-abkhazia.ru/20241007/sovremennoe-ulichnoe-osveschenie-ustanovyat-v-tkuarchale-1052506457.html
Современное уличное освещение установят в Ткуарчале
Современное уличное освещение установят в Ткуарчале
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 7 окт – Sputnik. Современное уличное освещение установят в Ткуарчале, сообщила пресс-служба президента. 07.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-07T16:00+0300
2024-10-07T16:00+0300
2024-10-07T17:39+0300
в абхазии
ткуарчальский район
абхазия
абхазия: благоустройство районов и городов
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0a/07/1052506283_0:90:1105:711_1920x0_80_0_0_c2e508a89f8ad8c12b2382eda22b3a0b.jpg
СУХУМ, 7 окт – Sputnik. Современное уличное освещение установят в Ткуарчале, сообщила пресс-служба президента. Работы ведутся с середины августа на улицах Айдгылара, Абжуйская, Горького, Сосналиева, Нартаа и Гулия. Уже установлено 130 фонарей из 150 запланированных. Фонарные столбы высотой пять метров оборудованы LED-лампами мощностью 100 Вт и системой автоматического включения и выключения. Один столб стоит около 100 тысяч рублей. Финансирование осуществляется из районного бюджета. Замглавы администрации Ткуарчалского района Виталий Квициния отметил, что жители часто жаловались на отсутствие освещения. По его словам, старые фонари были установлены около 35-50 лет назад.
ткуарчальский район
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0a/07/1052506283_19:0:1084:799_1920x0_80_0_0_f97b42d7e68150aff7bfeb0014d3daa0.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ткуарчальский район, абхазия, абхазия: благоустройство районов и городов
ткуарчальский район, абхазия, абхазия: благоустройство районов и городов
Современное уличное освещение установят в Ткуарчале
16:00 07.10.2024 (обновлено: 17:39 07.10.2024)
СУХУМ, 7 окт – Sputnik. Современное уличное освещение установят в Ткуарчале, сообщила пресс-служба президента.
Работы ведутся с середины августа на улицах Айдгылара, Абжуйская, Горького, Сосналиева, Нартаа и Гулия. Уже установлено 130 фонарей из 150 запланированных.
Фонарные столбы высотой пять метров оборудованы LED-лампами мощностью 100 Вт и системой автоматического включения и выключения. Один столб стоит около 100 тысяч рублей. Финансирование осуществляется из районного бюджета.
"Мы прокладываем медный кабель, который помещен в полипропиленовые трубки для защиты от внешних повреждений", — отметил прораб Юрий Убирия.
Замглавы администрации Ткуарчалского района Виталий Квициния отметил, что жители часто жаловались на отсутствие освещения. По его словам, старые фонари были установлены около 35-50 лет назад.