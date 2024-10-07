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Современное уличное освещение установят в Ткуарчале
Современное уличное освещение установят в Ткуарчале
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 7 окт – Sputnik. Современное уличное освещение установят в Ткуарчале, сообщила пресс-служба президента. 07.10.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 7 окт – Sputnik. Современное уличное освещение установят в Ткуарчале, сообщила пресс-служба президента. Работы ведутся с середины августа на улицах Айдгылара, Абжуйская, Горького, Сосналиева, Нартаа и Гулия. Уже установлено 130 фонарей из 150 запланированных. Фонарные столбы высотой пять метров оборудованы LED-лампами мощностью 100 Вт и системой автоматического включения и выключения. Один столб стоит около 100 тысяч рублей. Финансирование осуществляется из районного бюджета. Замглавы администрации Ткуарчалского района Виталий Квициния отметил, что жители часто жаловались на отсутствие освещения. По его словам, старые фонари были установлены около 35-50 лет назад.
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ткуарчальский район, абхазия, абхазия: благоустройство районов и городов

Современное уличное освещение установят в Ткуарчале

16:00 07.10.2024 (обновлено: 17:39 07.10.2024)
© Foto / Пресс-служба президента АбхазииСовременное уличное освещение установят в Ткуарчале
Современное уличное освещение установят в Ткуарчале - Sputnik Абхазия, 1920, 07.10.2024
© Foto / Пресс-служба президента Абхазии
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СУХУМ, 7 окт – Sputnik. Современное уличное освещение установят в Ткуарчале, сообщила пресс-служба президента.
Работы ведутся с середины августа на улицах Айдгылара, Абжуйская, Горького, Сосналиева, Нартаа и Гулия. Уже установлено 130 фонарей из 150 запланированных.
Фонарные столбы высотой пять метров оборудованы LED-лампами мощностью 100 Вт и системой автоматического включения и выключения. Один столб стоит около 100 тысяч рублей. Финансирование осуществляется из районного бюджета.
"Мы прокладываем медный кабель, который помещен в полипропиленовые трубки для защиты от внешних повреждений", — отметил прораб Юрий Убирия.
Замглавы администрации Ткуарчалского района Виталий Квициния отметил, что жители часто жаловались на отсутствие освещения. По его словам, старые фонари были установлены около 35-50 лет назад.
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