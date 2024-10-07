Вооруженные силы России освободили населенный пункт Гродовка

️Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России уничтожена многофункциональная радиолокационная станция RADA RPS-42 производства Израиля, нанесено поражение инфраструктуре двух военных аэродромов, складам боеприпасов и военно-технического имущества ВСУ, цехам производства и местам хранения беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 129 районах. ️Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России уничтожена многофункциональная радиолокационная станция RADA RPS-42 производства Израиля, нанесено поражение инфраструктуре двух военных аэродромов, складам боеприпасов и военно-технического имущества ВСУ, цехам производства и местам хранения беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 129 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты три оперативно-тактические ракеты ATACMS и пять реактивных снарядов HIMARS производства США, а также 74 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Средствами противовоздушной обороны сбиты три оперативно-тактические ракеты ATACMS и пять реактивных снарядов HIMARS производства США, а также 74 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.