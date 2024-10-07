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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241007/vooruzhennye-sily-rossii-osvobodili-naselennyy-punkt-grodovka--1052509029.html
Вооруженные силы России освободили населенный пункт Гродовка
Вооруженные силы России освободили населенный пункт Гродовка
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 7 окт - Sputnik. Вооруженные силы России освободили населенный пункт Гродовка ДНР, сообщило Минобороны РФ. 07.10.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 7 окт - Sputnik. Вооруженные силы России освободили населенный пункт Гродовка ДНР, сообщило Минобороны РФ.Сводка Минобороны России:
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россия, украина, министерство обороны рф
россия, украина, министерство обороны рф

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Гродовка

13:30 07.10.2024 (обновлено: 09:42 08.10.2024)
© Sputnik / Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкОбслуживание бронетехники 1-й танковой армии группировки "Запад"
Обслуживание бронетехники 1-й танковой армии группировки Запад - Sputnik Абхазия, 1920, 07.10.2024
© Sputnik / Сергей Бобылев
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СУХУМ, 7 окт - Sputnik. Вооруженные силы России освободили населенный пункт Гродовка ДНР, сообщило Минобороны РФ.
Сводка Минобороны России:
️Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России уничтожена многофункциональная радиолокационная станция RADA RPS-42 производства Израиля, нанесено поражение инфраструктуре двух военных аэродромов, складам боеприпасов и военно-технического имущества ВСУ, цехам производства и местам хранения беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 129 районах.
Средствами противовоздушной обороны сбиты три оперативно-тактические ракеты ATACMS и пять реактивных снарядов HIMARS производства США, а также 74 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 33013 беспилотных летательных аппаратов, 580 зенитных ракетных комплексов, 18544 танка и другие боевые бронированные машины, 1469 боевых машин реактивных систем залпового огня, 15743 орудия полевой артиллерии и миномета, 27020 единиц специальной военной автомобильной техники.
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