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Взаимный интерес: Камаева и Прокопьева о работе медиашколы для молодых соотечественников
Взаимный интерес: Камаева и Прокопьева о работе медиашколы для молодых соотечественников
Sputnik Абхазия
2 и 3 октября в Сухуме прошла медиашкола для молодых соотечественников. Для ее участников провели серию образовательных мастер-классов от ведущих специалистов... 07.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-07T14:48+0300
2024-10-07T14:48+0300
2024-10-07T14:48+0300
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Взаимный интерес: Камаева и Прокопьева о работе Медиашколы для молодых соотечественников
Sputnik Абхазия
Взаимный интерес: Камаева и Прокопьева о работе Медиашколы для молодых соотечественников
2 и 3 октября в Сухуме прошла медиашкола для молодых соотечественников. Для ее участников провели серию образовательных мастер-классов от ведущих специалистов с сфере PR-журналистики и телевидения из России. Спикерами выступили журналисты Гузель Камаева и Мария Сафронова, а также психолог, автор и ведущая курса публичных выступлений Ирина Прокопьева. О том, как проходили занятия, что особенно заинтересовало участников и насколько важны и полезны такие проекты, в эфире радио Sputnik рассказали спикеры Медиашколы – российский журналист, ведущая телеканала МИР Гузель Камаева и психолог, автор и ведущая курса публичных выступлений в академии Медиа РЭУ имени Плеханова и в ВШЭ Ирина Прокопьева.Слушайте подкаст.
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подкасты, взаимный интерес, абхазия, россия, сми, медиа, аудио
подкасты, взаимный интерес, абхазия, россия, сми, медиа, аудио
2 и 3 октября в Сухуме прошла медиашкола для молодых соотечественников. Для ее участников провели серию образовательных мастер-классов от ведущих специалистов с сфере PR-журналистики и телевидения из России. Спикерами выступили журналисты Гузель Камаева и Мария Сафронова, а также психолог, автор и ведущая курса публичных выступлений Ирина Прокопьева.
О том, как проходили занятия, что особенно заинтересовало участников и насколько важны и полезны такие проекты, в эфире радио Sputnik рассказали спикеры Медиашколы – российский журналист, ведущая телеканала МИР Гузель Камаева и психолог, автор и ведущая курса публичных выступлений в академии Медиа РЭУ имени Плеханова и в ВШЭ Ирина Прокопьева.