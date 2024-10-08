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https://sputnik-abkhazia.ru/20241008/abkhaziya-eksportirovala-pervye-25-tonn-mandarinov-v-rossiyu-1052515793.html
Абхазия экспортировала первые 25 тонн мандаринов в Россию
Абхазия экспортировала первые 25 тонн мандаринов в Россию
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 8 окт - Sputnik. Абхазия экспортировала первые 25 тонн мандаринов в Россию, сообщила Краснодарская таможня. 08.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-08T16:00+0300
2024-10-08T18:48+0300
мандарины
абхазия
экономика
экспорт
россия
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СУХУМ, 8 окт - Sputnik. Абхазия экспортировала первые 25 тонн мандаринов в Россию, сообщила Краснодарская таможня. Кроме цитрусовых, из республики уже вывезли более трех тонн фейхоа. В 2023 году с октября по март в Россию из Абхазии было ввезено порядка 25 тысяч тонн мандаринов. Необходимые таможенные операции в отношении скоропортящейся продукции на таможенном посту проводятся в приоритетном порядке в максимально сжатые сроки.
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мандарины, абхазия, экономика, экспорт, россия
мандарины, абхазия, экономика, экспорт, россия

Абхазия экспортировала первые 25 тонн мандаринов в Россию

16:00 08.10.2024 (обновлено: 18:48 08.10.2024)
© Sputnik / Акоп КущянУрожай мандарин
Урожай мандарин - Sputnik Абхазия, 1920, 08.10.2024
© Sputnik / Акоп Кущян
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СУХУМ, 8 окт - Sputnik. Абхазия экспортировала первые 25 тонн мандаринов в Россию, сообщила Краснодарская таможня.
Кроме цитрусовых, из республики уже вывезли более трех тонн фейхоа.
Всего на сегодняшний день экспортировано более 28 тонн сельхозпродукции.
В 2023 году с октября по март в Россию из Абхазии было ввезено порядка 25 тысяч тонн мандаринов.
Необходимые таможенные операции в отношении скоропортящейся продукции на таможенном посту проводятся в приоритетном порядке в максимально сжатые сроки.
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