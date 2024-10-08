https://sputnik-abkhazia.ru/20241008/abkhaziya-eksportirovala-pervye-25-tonn-mandarinov-v-rossiyu-1052515793.html

Абхазия экспортировала первые 25 тонн мандаринов в Россию

Абхазия экспортировала первые 25 тонн мандаринов в Россию

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 8 окт - Sputnik. Абхазия экспортировала первые 25 тонн мандаринов в Россию, сообщила Краснодарская таможня. 08.10.2024, Sputnik Абхазия

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мандарины

абхазия

экономика

экспорт

россия

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СУХУМ, 8 окт - Sputnik. Абхазия экспортировала первые 25 тонн мандаринов в Россию, сообщила Краснодарская таможня. Кроме цитрусовых, из республики уже вывезли более трех тонн фейхоа. В 2023 году с октября по март в Россию из Абхазии было ввезено порядка 25 тысяч тонн мандаринов. Необходимые таможенные операции в отношении скоропортящейся продукции на таможенном посту проводятся в приоритетном порядке в максимально сжатые сроки.

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мандарины, абхазия, экономика, экспорт, россия