https://sputnik-abkhazia.ru/20241008/abkhaziya-eksportirovala-pervye-25-tonn-mandarinov-v-rossiyu-1052515793.html
Абхазия экспортировала первые 25 тонн мандаринов в Россию
Абхазия экспортировала первые 25 тонн мандаринов в Россию
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 8 окт - Sputnik. Абхазия экспортировала первые 25 тонн мандаринов в Россию, сообщила Краснодарская таможня. 08.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-08T16:00+0300
2024-10-08T16:00+0300
2024-10-08T18:48+0300
мандарины
абхазия
экономика
экспорт
россия
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0b/15/1049153618_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6eb65223a30f1f9ca0f97d7338cbf7b3.jpg
СУХУМ, 8 окт - Sputnik. Абхазия экспортировала первые 25 тонн мандаринов в Россию, сообщила Краснодарская таможня. Кроме цитрусовых, из республики уже вывезли более трех тонн фейхоа. В 2023 году с октября по март в Россию из Абхазии было ввезено порядка 25 тысяч тонн мандаринов. Необходимые таможенные операции в отношении скоропортящейся продукции на таможенном посту проводятся в приоритетном порядке в максимально сжатые сроки.
абхазия
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0b/15/1049153618_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cb53857b343818a4bc13480b490e483d.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
мандарины, абхазия, экономика, экспорт, россия
мандарины, абхазия, экономика, экспорт, россия
Абхазия экспортировала первые 25 тонн мандаринов в Россию
16:00 08.10.2024 (обновлено: 18:48 08.10.2024)
СУХУМ, 8 окт - Sputnik. Абхазия экспортировала первые 25 тонн мандаринов в Россию, сообщила Краснодарская таможня.
Кроме цитрусовых, из республики уже вывезли более трех тонн фейхоа.
Всего на сегодняшний день экспортировано более 28 тонн сельхозпродукции.
В 2023 году с октября по март в Россию из Абхазии было ввезено порядка 25 тысяч тонн мандаринов.
Необходимые таможенные операции в отношении скоропортящейся продукции на таможенном посту проводятся в приоритетном порядке в максимально сжатые сроки.