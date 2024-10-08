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Горизонтальная дипломатия: о Евразийском форуме молодых дипломатов рассказали в Sputnik

Горизонтальная дипломатия: о Евразийском форуме молодых дипломатов рассказали в Sputnik

Sputnik Абхазия

VIII Евразийский форум молодых дипломатов прошел в Москве с 30 сентября по 1 октября. 08.10.2024, Sputnik Абхазия

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VIII Евразийский форум молодых дипломатов прошел в Москве с 30 сентября по 1 октября. Он был организован Советом молодых дипломатов МИД России при поддержке Россотрудничества. Форум собрал более 40 представителей из 15 стран, в том числе из Абхазии. Участники форума из республики рассказали в беседе с ведущим радио Sputnik о том, как прошло это масштабное событие. По словам официального представителя МИД Абхазии Виктории Малания, участие в нем позволило в неформальной обстановке рассказать об Абхазии и наладить дружеские контакты с коллегами из других стран. Посол по особым поручениям МИД Абхазии Алиса Барзания подчеркнула, что организаторам форума удалось полноценно реализовать цели и задачи горизонтальной дипломатии. Она также отметила, что вне рамок официальной части форума удалось в дружеской атмосфере обсудить вопросы международной повестки и сотрудничества с коллегами-дипломатами из стран, с которыми у Абхазии уже установлены и еще не установлены дипломатические отношения. Референт консульского департамента МИД Абхазии Даниэлла Инарба назвала участие в VIII Евразийском форуме молодых дипломатов уникальным опытом.

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